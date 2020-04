Orange Réunion lance l'opération #Nourestensamb pour permettre à nos gramounes et à nos parents de continuer à voir leurs proches via ses spots publicitaires. Le dispositif permet à tous, client ou non, de passer un message à leurs parents, gramounes ou amis pendant les publicités sur Antenne Réunion, notamment au moment du Journal Télévisé. Nous publions ci-dessous le communiqué d'Orange Réunion. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Pendant le confinement, garder le contact est essentiel. Nos smartphones et nos ordinateurs n'ont jamais été aussi utiles. Chaque jour, ils permettent à des millions de Français de continuer à voir leurs proches. Mais voilà, pas tous les Français. Nos gramounes ou parents n’en sont pas tous équipés. Premières victimes du Covid-19, ils sont aussi les premiers touchés par l'isolement imposé par le confinement.

Ceux que l'on nomme les " anciens " sont souvent assignés à résidence et privés de tout contact ou presque pour leur sécurité. C'est la raison pour laquelle Orange, a décidé d'offrir ses publicités aux Réunionnais pour qu'ils puissent partager un message avec leurs aînés, directement à la télévision. Car, s'il y a bien une chose que nos parents et gramounes ont presque tous dans leur salon, c'est un poste de télé.

Ainsi, Orange, en partenariat avec Antenne Réunion, donne une autre dimension à sa signature " Vous rapprocher de l'essentiel " car en ce moment, offrir la possibilité à tous les Réunionnais de partager des messages avec leurs aînés est une chose non seulement essentielle mais même presque vitale.

Le constat d’exclusion numérique des séniors Chez Orange, nous sommes conscients que les seniors restent encore trop souvent exposés à l’exclusion numérique, que ce soit par manque de connaissances ou d’équipement.

Quelques chiffres illustrent cette problématique :

- 17% des séniors ne disposent pas de téléphone mobile - 25% n’ont pas d’ordinateur

- 52% n’ont pas de smartphones d’après une étude BVA auprès d’un échantillon représentatif de la population Française – 2019.

Une mécanique solidaire et originale pour apporter une solution Partant du constat que les séniors passent en moyenne 7h40* par jour devant la télévision (d’après une Etude NIELSEN 2019), Orange a développé une plateforme qui permet à tous, client ou non, de passer un message à leurs parents, gramounes ou amis pendant les publicités sur Antenne Réunion, notamment au moment du Journal Télévisé.

Nourestensamb, un site participatif Via le mini site https://nourestensamb.re tous les réunionnais vont pouvoir envoyer un message vidéo. Il leur suffira d’indiquer les nom et prénom de la personne à qui le message sera destiné et de se filmer quelques secondes. Les vidéos sélectionnées apparaitront durant les publicités. Un message sera envoyé à ces personnes pour qu’ils puissent prévenir leur(s) proche(s) de la date et heure de diffusion du message sur Antenne Réunion

Pour Jean Marc Escalettes, Directeur Général d’Orange Réunion Mayotte, " Le réseau n’a jamais été aussi essentiel et vital à tous. Il est ce lien qui permet à chacun de garder le contact avec les autres et, pour une très grande partie de la population, il nous donne la possibilité de continuer à voir nos proches. Bien souvent, nos parents, gramounes n’ont pas les outils ou accès aux plateformes de visioconférence. C’est pourquoi nous allons lancer à la Réunion le programme "Nourestensamb", pour offrir nos espaces publicitaires au grand public afin de leur permettre de passer des messages à celles et ceux qu’ils aiment et qui n’ont aucune possibilité de les voir. " La plateforme https://www.nourestensamb.re/ sera ouverte à partir du 23 Avril et permettra de déposer des messages vidéo de 5 à 15 secondes. Les premiers messages seront diffusés à partir du 27 avril. Un film de lancement sera diffusé à partir du 23 avril et sera accompagné d’un dispositif digital.