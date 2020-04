Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 10 heures

Le confinement doit normalement se terminer le 11 mai en France, Métropole comme Outre-mer. Une date théorique pour l'instant, à partir de laquelle les Réunionnais pourraient recommencer à sortir de chez eux, dans la plus grande sécurité et dans le respect des gestes barrières. Les écoles pourraient rouvrir progressivement, notamment les classes de grande section, CP et CM2, a indiqué le ministre de l'Education nationale. Mais les commerces, eux, pourraient bien ne pas rouvrir avant un long moment. Restaurants, loisirs, sports... le préfet de La Réunion l'a déjà indiqué, ce n'est pas pour tout de suite. Pourtant beaucoup réclament une réouverture encadrée, pour permettre à l'économie locale de souffler un peu. (Photo rb/www.ipreunion.com)

