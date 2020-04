Il les avait promis il y a un mois, au pic de la crise, alors que La Réunion manquait cruellement de masques. Didier Robert l'a fait ! 200.000 masques de protection sont arrivés sur le tarmac de l'aéroport Roland Garros ce jeudi 23 avril 2020 vers 11 heures. Une arrivée qui n'est pas passée inaperçue puisque les services de la collectivité ont mis les petits plats dans les grands, invitant la presse (sauf ceux qui subissent des bugs récurrents dans leur liste d'envoi) à une grande opération de communication , autour du déchargement des palettes de masques. Frissons garantis.

"Oyé Oyé braves gens ! N’ayez plus peur du coronavirus ! Les masques sont là". Non, ce ne sont pas les propos du Didier Robert, tout fier de tâter les masques promis depuis un mois et enfin arrivés à bon port. Mais à n’en pas douter, l’opération de communication - à laquelle Imaz Press n'a pas été conviée, un oubli sans doute -, orchestrée par la Région avait certainement pour but de montrer que son président est dans l’action, que le coronavirus n’est pas une maladie à prendre à la légère, que les risques de contamination sont réels et le respect des gestes barrières indispensables.

Que du bons sens !

Exit donc les poignées de main et ambrassades à tout-va, à l’image de ce dimanche 15 mars, au soir du premier tour, où Didier Robert, fraichement qualifié pour le second tour, s’offrait un bain de foule en plein début d’épidémie du Covid-19. A l’époque, nul besoin de masques, ni de respect des gestes barrières.

Depuis, la crise sanitaire est passée par là, et comme tout bon président tête de liste, Didier Robert ne voulait pas en perdre une miette de cette épidémie, compte tenu de la pénurie criante de masques, de gants et de blouses. Il y a un mois, le président de Région annonçait donc avec détermination et combativité avoir "pris contact avec la Chine" pour commander un million de masques.

Au final, ce sont 700.000 masques qui ont été commandés, et 200.000 sont arrivés ce jeudi matin.

Comme tout bon soap opera, il fallait de l’attente, de l’intrigue, et du suspense, pour finalement arriver à la délivrance, ce jeudi 23 avril. Les masques sont enfin là. La Réunion est sauvée. Et Didier Robert peut se rengorger en disant "je l’ai fait !". Ça ne mange pas de pain ni de riz et, qui sait, cela pourrait servir dans quelques semaines (ou mois), en vue d'autres échéances, diront quelques méchantes langues.

Nous n'en faisons pas partie et c'est pour cela que nous écrions : hip hip hip hourra pour le président de Région… 200.000 masques sont là il n'en restent plus que 500.000 à attendre...

Toute ressemblance avec la longue attente concernant l'arrivée de 2.000 bus et la réalisation de la NRL - dont les travaux devaient reprendre à plein régime il y a une semaine -, est évidemment totalement fortuite...

