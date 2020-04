A partir du 11 mai, l'Etat, en lien avec les maires, permettra à chaque Français de se procurer un masque grand public. Plusieurs communes et entreprises ont déjà entrepris de fabriquer ces derniers. Nous publions ci-dessous le communiqué de la préfecture.

Il existe 2 catégories de masques grand public :



• GP 1, filtrant 90 % des particules 3 microns destinés aux professionnels en contact avec du public (policiers, gendarmes, hôtesses de caisse, etc..).

• GP 2, filtrant 70 % des particules, destinés à l’usage d’individus ayant des contacts occasionnels avec d’autres personnes.

Ce type de masque peut être caractérisé avec les spécifications AFNOR S76-001. Un processus de caractérisation a été mis en place pour les masques grand public. Ce processus n’est pas une normalisation, qui implique des spécifications techniques et une validation du procédé de production, mais une " caractérisation " des produits que les entreprises peuvent demander.



Les matériaux et les prototypes de masques peuvent être envoyés à l’Institut français de la mode, du textile et de l’habillement (IFTH) ou à la Direction Générale des Entreprises (DGE), qui réalisent des tests reproduisant divers cycles d’entretien, de lavage, séchage et de repassage. Un rapport de test est ensuite envoyé aux entreprises productrices.



Une capacité de production de masques grand public a identifié à La Réunion. Cette offre est notamment structurée par la production :

- des ateliers et chantiers d’insertion (environ 92 000 masques par mois)

- la Société dionysienne de confection (environ 40 000 masques par mois et 200 000 masques en kit par mois)

- certaines associations, notamment avec l’association de coopération humanitaire (environ 6 000 masques par mois)



Une démarche de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat est également en cours répertoriant les artisans du secteur de la couture s’engageant à produire selon le modèle AFNOR 28 125 unités hebdomadaire.



À ce jour 95 entreprises ont répondu positivement et seront référencées sur le site internet www.reparer.re, avec une géolocalisation des ateliers. Ce pool d’artisans sera régulièrement mise à jour et enrichi.



Par ailleurs d’autres initiatives de production de masques sont en cours de structuration :

- à la mairie de Saint-Denis (production de 200 000 masques) ;

- à la mairie de Saint-André (production de 120 000 masques) ;

- une démarche a été initiée par le Conseil départemental avec le Syndicat des couturières projetant une production de 300 000 masques sur 20 jours avec un démarrage d’ici la fin avril ;

- des démarches d’import d’unités de production de masques depuis les pays voisins.



Trois démarches de caractérisation sont en cours sur le territoire : TITANG RECUP, AFAR, SCD.



Plusieurs entreprises et administrations ont effectué des commandes de masques. A ce stade les commandes émanent du monde associatif, des collectivités territoriales, des entreprises.



- Pour les acteurs des ateliers et chantiers d’insertion, la distribution se fait essentiellement en direct avec une centralisation des commandes : commande@titangrecup.re. Les produits sont livrés ou récupérés directement par les clients.

- Pour la SCD, la commercialisation s’effectue dans les locaux de vente.



La fourchette de prix des différents intervenants s’établit entre 3,00 €HT et 6,50€HT.