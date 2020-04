La ville de La Possession fait un tour d'horizon des différentes mesures mises en place sur la commune pendant la crise sanitaire : aide alimentaire pour les Mafatais, chantier d'insertion de couture pour des masques grand public, ouverture d'un centre covid au gymnase Daniel Narcisse et accompagnement aux entreprises. Nous publions leur communiqué ci-dessous.

- Aide alimentaire pour Mafate -

Une nouvelle distribution de colis du Département à destination des mafatais aura lieu dans la matinée du vendredi 24 avril. Au final, ce seront entre 250 et 300 familles signalées (personnes âgées, vulnérables ou enfants en bas âge dans la famille, difficulté financière etc.) qui pourront bénéficier des paniers de fruits et légumes.

En parallèle des livraisons programmées depuis le début du confinement, les mafatais disposent également de "l'hélidrive" mis en place par Mafate Hélicoptère, pour des courses par héliportage, dont la moitié des frais est prise en charge par la commune avec le CCAS de La Possession, entre le lundi 27 avril et le dimanche 10 mai, à raison d'une fois par foyer et dans la limite du budget disponible du CCAS de La Possession.

Pour les habitants mafatais souhaitant signaler leur situation difficile, ou bénéficier de ces aides, contactez le CCAS de La Possession au 0262 71 10 90.

- Chantier d'insertion de couture pour des masques grand public -

Face à la nécessité de porter un masque durant la crise sanitaire, et à la difficulté de s'en procurer, des mesures sont prises pour commencer à équiper dans un premier temps les personnes vulnérables.

En partenariat avec une association de la ville, un chantier d'insertion se met en place avec la mise à disposition de contrats aidés spécialisés dans la couture pour monter un atelier de confection de masques grand public.

- Centre COVID-19 au gymnase Daniel Narcisse pour les médecins de l'Ouest -

La Ville de la Possession accompagne depuis plusieurs jours le corps médical dans la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Le Centre Ambulatoire Dédié situé au gymnase Daniel Narcisse a effet ouvert ses portes le mardi 14 avril 2020.

Ouvert initialement aux médecins de La Possession et du Port, la ville encourage les médecins généralistes de Saint-Paul à se manifester auprès du centre pour pouvoir y orienter leurs patients, après diagnostic de télé-médecine.

Ce centre permet de traiter les suspicions détectées par le médecin par téléphone, à l'écart donc des salles d'attente des médecins, limitant ainsi les risques de contagion donc pour les autres patients.

Pour orienter les patients vers le centre après diagnostic, appelez le 0693 99 19 32, numéro réservé aux médecins uniquement.

- Aides et mesures d'accompagnement aux entreprises et commerces -

Des aides financières et accompagnements sont proposés par différents organismes locales et nationales.

Une page spécialisée sur le site de la ville et constamment mise à jour est mise à disposition des entrepreneurs pour informer des mesures existantes.

Renseignez-vous, vous pouvez peut-être en bénéficier.

Un chargé d'accompagnement économique est également disponible en soutien afin de répondre aux interrogations des commerçants. Informez-vous sur les aides locales et nationales aux entreprises au 0692 69 14 49.