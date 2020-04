Aucun nouveau cas ces dernières 24 heures, 410 patients à La Réunion

Ce mercredi 22 avril 2020, aucun nouveau cas de covid-19 n'a été confirmé à La Réunion, conservant le bilan à 410 au total, depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. 405 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France : 286 cas sont importés, 64 sont secondaires et 55 sont considérés comme autochtones. Les cas importés représentent donc 70 % des cas. Par ailleurs, 13 personnes sont hospitalisées et 2 patients sont toujours en réanimation.

33 cas parmi les 410 ont moins de 14 ans. La proportion la plus lourde est celle des 15-44 ans qui représentent 41,5% des cas. Les 75 ans et plus ne représentent que 4% des cas. A ce jour, plus de 3.200 personnes ont été identifiées dans le cadre du contact-tracing organisé par l’ARS.

- La situation en France -

Le directeur général de la santé, Jérôme Salomon, a fait le bilan quotidien de l'épidémie dans le pays. 544 morts supplémentaires ont été comptabilisés entre mardi et mercredi, portant au total le bilan à 21.340 personnes mortes depuis le 1er mars. Parmi ces décès enregistrés, 8.104 étaient des résidents d'Ehpad.

En ce qui concerne les chiffres des hospitalisations, Jérôme Salomon a annoncé le chiffre de 29.741 patients depuis le début de l'épidémie, dont 1.619 pour ces dernières 24 heures, le solde reste toutefois négatif (365 personnes en moins). 5218 personnes sont par ailleurs prises en charge en réanimation ou en soins intensifs.

- Prudence sur l'effet de la nicotine -

Jérôme Salomon a également tenu à faire le point sur un éventuel effet protecteur de la nicotine. Il appelle à la prudence concernant l'étude sur la faible proportion de fumeurs parmi les personnes atteintes du Covid-19.

"Il faut être très prudent dans ces études observationnelles, puisque c'est juste une observation de statut de fumeur ou non chez des personnes hospitalisées. Il y a une piste qui est actuellement étudiée, qui est intéressante, puisque la nicotine entraînerait, selon certains chercheurs, une compétition avec le virus pour se fixer sur un récepteur et ainsi diminuerait la rapidité d'installation du virus."

"Tout ceci n'est qu'une hypothèse. Évidemment, ça doit faire l'objet d'études très poussées et mériter absolument une confirmation totale. La recherche doit être encouragée, la recherche doit progresser. Je voudrais évidemment insister sur le fait qu'il ne faut absolument pas oublier les effets néfastes de la nicotine. Ce qui est établi, c'est que des fumeurs présentent des formes graves de Covid, notamment en réanimation."

- Une personne co-infectée par la dengue et le Covid-19 -

"La situation sanitaire d'aujourd'hui est la même que qu'il y a huit jours", a affirmé la directrice générale de l'ARS Martine Ladoucette. 28 personnes contaminées ont été recensées en 10 jours, soit moins de 1 % des personnes ayant fait l'objet d'un prélèvement. "Avec 350 dépistages pour 100.000 habitants, La Réunion est un des départements de France qui dépiste le plus parce qu'il pratique une politique de dépistage large y compris sur les personnes qui présentent peu ou pas de symptômes."

"On peut constater que le virus circule peu sur notre territoire. C'est l'effet positif du confinement et des mesures barrières", s'est-elle par ailleurs félicitée "2 personnes hospitalisées en réanimation. "Nous sommes donc sur la bonne voie et il n'est pas question de baisser notre garde. Chaque est un jour de combat, sans cesse renouvelé."

Une personne infectée par le Covid-19 a égalment contracté la dengue. Aussi, François Chièze, directeur veille et sécurité sanitaire à l'ARS rappelle qu'il est indispensable de maintenir "à la fois les mesures barrières mais aussi de lutter contre la population de moustiques et contre la dengue, qui peut aggraver les risques de contracter par le covid-19".

- Du matériel en plus pour La Réunion -

"Nous pouvons compter sur la livraison hebdomadaire 350.000 masques chirurgicaux et 50.000 masques FFP2", a déclaré Martine Ladoucette. 10 respirateurs sont également arrivés sur le sol réunionnais. L'île compte 290 professionnels de santé volontaires dans la gestion de la crise.

L'ARS annonce la mise en place d'un accueil temporaire en internat, une formule de répit pour les aidants. "Il y aura 4 structures de répit pour les 4 bassins de population de l'île", a précisé Martine Ladouette.

- Pas de cluster aux Avirons -

La préfecture a prévenu, dans un communiqué publié ce mercredi 22 avril 2020, contre les fausses informations circulant à propos de patients contaminés par le coronavirus sur le territoire des Avirons.

"Des documents portant les logos de la préfecture et de l’Agence Régionale de Santé ont été détournés pour faire croire à la présence de patients COVID-19 sur le territoire de la commune des Avirons. Ces informations ont été relayées sur la page Facebook Union Avirons Ville Moderne. La préfecture et l’Agence Régionale de Santé démentent ces informations, et condamnent l’utilisation détournée des supports de communication officiels."

La commune des Avirons n'est donc pas une zone de contamination.

