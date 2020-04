Une plateforme a vu le jour pour tenter de créer un lien plus direct entre les agriculteurs et les consommateurs en temps de confinement. Appelé "zot marché.re", le site internet permet d'aider les professionnels à obtenir directement un bon de commande des produits que le consommateur souhaite acheter, en reprenant les codes de l'e-commerce. Familiariser tous les agriculteurs avec internet n'est pas chose aisée, l'entrepreneur derrière ce projet estime que le confinement est une occasion de développer de nouveaux outils.

L’objectif de la plateforme ZotMarché.re se veut innovant, en aidant les agriculteurs et les petits commerces à écouler leurs marchandises pendant la crise du covid 19. L'idée vient de David Lépinay, fils d’agriculteur et entrepreneur en solution internet, au moment où les marchés ont été fermés. Il a souhaité proposer une alternative pour permettre aux consommateurs de s’approvisionner et aux producteurs de continuer à écouler leurs marchandises.



Mais les agriculteurs ne sont pas toujours à l’aise avec l’informatique... "suite à la mise en place du décret de confinement, j’ai su que c’était le bon moment pour lancer ce projet qui me tenait à coeur. C’était le moment ou jamais de s'adapter et trouver une solution pour pouvoir présenter et vendre les marchandises" explique le créateur.

ZotMarché.re propose une solution de mise en relation entre les différents acteurs économiques locaux (agriculteurs, producteurs et autres professionnels de

l'alimentaire et de l'artisanat : appelés "marchands") et les consommateurs. Le site internet permet d'aider les professionnels à obtenir directement un bon de commande des produits que le consommateur souhaite acheter. Elle reprend les codes de l'e-commerce en général (fiche produit, panier d'achat, validation de commande, etc) et se présente également comme une place de marché. Un marché forain en ligne, en quelque sorte.

Pour les consommateurs, c'est aussi une façon de comparer les prix. Lorsqu'ils ont choisi le Marchand avec lequel ils souhaitent commander, ils peuvent remplir leur panier en ligne et valider leur commande. Un dispositif gratuit pour les producteurs. ZotMarché.re ne prend aucune commission sur les ventes, ni aucune cotisation pour être référencé.

Une centaine de contacts professionnels existent actuellement sur le site. A travers ZotMarché.re, plus de 500 commandes et plus de 10.000 euros de chiffres d’affaires ont été réalisés pour les marchands jusqu'ici.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com