Publié il y a 59 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Le 15 avril 2020, la Cité des métiers envoyait un appel à photos pour dire "merci" aux professionnel.le.s mobilisé.e.s durant la crise du covid-19 et valoriser ces visages et métiers en première ligne. "L'appel à photos reste d'actualité mais d'ores et déjà la Cité des métiers a souhaité partager la première dizaine de photos reçue sur sa page Facebook" indique la Cité des métiers dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Cité des métiers)

Le 15 avril 2020, la Cité des métiers envoyait un appel à photos pour dire "merci" aux professionnel.le.s mobilisé.e.s durant la crise du covid-19 et valoriser ces visages et métiers en première ligne. "L'appel à photos reste d'actualité mais d'ores et déjà la Cité des métiers a souhaité partager la première dizaine de photos reçue sur sa page Facebook" indique la Cité des métiers dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photo : Cité des métiers)