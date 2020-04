Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 31 minutes

Confinement oblige, beaucoup d'entre nous privés de coiffeurs, barbiers et autres coloristes préférés, décident de passer à l'action elles-mêmes. Ou pire... de confier la responsabilité à leur cher(e) et tendre, comme le comédien réunionnais Manu Payet et l'auteur de cet article. Attention zone de danger. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Confinement oblige, beaucoup d'entre nous privés de coiffeurs, barbiers et autres coloristes préférés, décident de passer à l'action elles-mêmes. Ou pire... de confier la responsabilité à leur cher(e) et tendre, comme le comédien réunionnais Manu Payet et l'auteur de cet article. Attention zone de danger. (Photo rb/www.ipreunion.com)