Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Début avril, le Haut conseil de la Santé publique publiait un rapport contre-indiquant l'utilisation de souffleurs pour nettoyer les communes. En effet, ces derniers sont suspectés de mettre en suspension les particules de covid-19, et donc d'en faciliter la propagation. Malgré cela, dans certaines communes de l'île, des habitants se plaignent du fait que ces souffleurs continuent d'être utilisés. Pourtant, les villes se défendent et indiquent avoir intimer à leur équipe municipale - ou à leurs prestataires - de ne plus les utiliser. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

