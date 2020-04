Au moins un résident du pôle handicap dépendance (PHD) de la fondation Père Favron à Bois d'Olive Saint-Pierre - anciennement foyer Albert Barbot -, a été testé au covid-19 et a présenté un résultat "douteux" d'après Jean-Paul Pinot, directeur général de la fondation. Il a été recensé parmi les deux nouveaux cas de contamination annoncés par l'Agence régionale de santé (ARS) ce jeudi soir 23 avril 2020. Si les résultats sont considérés comme douteux, l'ARS a demandé à l'établissement de mettre en place le même protocole qu'en cas de cas confirmé (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le résident sera transféré ce vendredi matin au CHU nord à Saint-Denis. Son voisin de chambre sera transporté au CHU sud à Saint-Pierre. Tous les résidents du PHD seront dépistés ce vendredi matin. Le personnel le sera samedi.

Les conditions de contamination de ce patient ayant très peu de contacts avec l'extérieur n'ont pas encore été déterminées par l'ARS.

L'Agence régionale de santé n'a pas non plus indiqué pourquoi il était nécessaire d'attendre samedi pour dépister le personnel du PHD.

"Il est évident que tout cela est très anxiogène, nous allons travailler et ensuite rentrer chez nous avec la crainte de contaminer nos familles" souligne un membre du personnel. "C'est aussi très angoissant pour les résidents et leurs familles" ajoute-t-il

Selon nos informations, le résident a commencé à avoir de la fièvre il y a deux semaines environ. En milieu de semaine dernière il a été conduit au CHU sud pour un dépistage du covid-19. Le test a été négatif. Le patient a alors été réintégré dans la chambre qu'il occupe avec un autre résident.

Devant la persistance de la fièvre et de autres symptômes de la personne, un second dépistage du coronavirus est effectué ce mercredi toujours au CHU sud. Les résultats sont connus quelques heures plus tard. Cette fois le test est "douteux".

Le patient est alors immédiatement confiné et la procédure spécifique à cette situation définie par la fondation Père Favron est déployée. A noter que la structure a mis en place depuis plusieurs semaines une série de mesures visant à éviter la contamination dans ce milieu fragile.

Pour rappel, selon l'ARS au 10 avril deux Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) avaient signalé la situation d’un personnel confirmé positif. Les autres personnels, tous testés, se sont révélés négatifs.

Ces deux cas de soignants positifs s'ajoutaient au premier, recensé dans un Ehpad de Saint-Denis, géré par la Croix-Rouge. Après dépistage aucun autre résident et pesonnel n'a été testés positif.

