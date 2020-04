Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Dans un communiqué publié ce vendredi 24 avril 2020, l'Agence régionale de santé (ARS) a annoncé que des masques fournis par le Groupe Bernard Hayot et distribués aux professionnels de santé présentent "des tâches ou salissures". GBH a indiqué ce samedi que "l'ensemble des justificatifs et certificats de conformité ont été fournis" dans un communiqué. "De plus, nous avons centralisé nos dons auprès de l'ARS Réunion, qui en qualité d'Autorité administrative de santé est en charge d'assurer la distribution des différents types de masques en fonction des destinataires et de l'usage qui en sera fait" précise par ailleurs le groupe. Nous publions le communiqué complet ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

