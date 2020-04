Pas de nouveau cas en 24 heures à La Réunion, la rentrée scolaire se précise

Aucun nouveau cas n'a été confirmé à La Réunion ce vendredi, l'île compte donc 412 cas de covid-19 au total depuis le début de l'épidémie. La préfecture et l'ARS annoncent également que 300 patients sont guéris. Seules 8 personnes sont hospitalisées dont 2 en réanimation.

409 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France. 288 sont importés, 64 sont des cas secondaires et 57 sont des cas autochtones. Les cas importés représentent donc 70 % du total. Deux patients sont toujours en réanimation et 9 autres sont hospitalisées.

Pour les tranches d'âges, 8% ont entre 0 et 14 ans, 41% entre 15 et 44 ans, 39,8% entre 45 et 64 ans, 7,3% entre 65 et 74 ans et enfin 3,9% ont plus de 75 ans. Ces chiffres montrent donc qu'à La Réunion, les cas de moins de 14 ans sont désormais deux fois plus nombreux que les plus de 75 ans à raison de 8% contre 3,9%.

Plus de 3.300 personnes ont été appelées individuellement et suivies dans le cadre du contact-tracing. Depuis la fin du mois de mars, une baisse du nombre de cas confirmés est observée à la Réunion : entre 0 et 10 cas par jour, confirmant ainsi une faible circulation ponctuelle sur le territoire indique l'ARS.

- Un trafic en hausse sur les routes -

Selon la police nationale qui a effectué une série de contrôles ce vendredi, en présence du préfet, le trafic actuel sur les routes réunionnaises représente 40% du trafic habituel contre 20% au début du confinement. De plus en plus d'automobilistes prennent la route, notamment pour aller travailler, en prévision du déconfinement.

Par ailleurs, 248.663 contrôles ont été effectués en tout à La Réunion dont 179.189 véhicules et 69.474 piétons. Parmi ces contrôles 11.588 ont donné lieu à des verbalisations. Près de 95% des Réunionnais contrôlés étaient donc en règle, munis de leur attestation.

Ces dix derniers jours, les motards de la gendarmerie ont procédé à des contrôles ; ils ont ainsi relevé 66 excès de vitesses dont 64 vitesses relevées entre 20 et 40 km/h de plus que les vitesses autorisées et 2 excès de grande vitesse dont un supérieur à 50 km/h.

- La reprise de l'école se précise -

Ce vendredi, l'Académie de La Réunion a tenu sa conférence de presse hebdomadaire sur l'avancée de la continuité pédagogique, pendant le confinement. La rentrée scolaire le jeudi 14 mai n'aura lieu que pour les personnels éducatifs. Les élèves seront appelé à reprendre les cours à partir du lundi 18 mai. Une rentrée dont l’hypothèse la plus probable est qu'elle se fera par groupes de 12 à 15 élèves par salle de classe.

Débutée la semaine dernière, l’opération Devoirs à la maison est un succès, indique le Rectorat. 150 écoles et établissements scolaires sont actuellement inscrits sur la plateforme mise à disposition par La Poste pour l’envoi par voie postale des exercices sur supports papier à leurs élèves non équipés en matériel informatique. Depuis le lancement du dispositif, les données de La Poste confirment bien l’envoi quotidien de 10.000 pages vers 1.200 familles repérées par les écoles et établissements.

Cette semaine, environ 290 personnels de l’Education nationale étaient présents dans 43 écoles et 10 collèges pour accueillir des enfants des personnels indispensables pour la gestion de la crise sanitaire. Le nombre d’élèves accueillis se stabilise : 330 en moyenne cette semaine dans les écoles et environ 50 dans les collèges.

