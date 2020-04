Publié il y a 49 minutes / Actualisé il y a 46 minutes

Au cours de cette période de confinement, la Section Aérienne de la Gendarmerie a apporté son soutien et achemine les fournitures scolaires aux habitants du cirque de Mafate, effectué d'ordinaire par une société privée. Situé sur le territoire du "Parc National de la Réunion" et partie intégrante des "Pitons, cirques et remparts", inscrits au patrimoine mondial par l'Unesco, Mafate est accessible uniquement par les airs ou sentier de randonnée.

