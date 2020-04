Le ramadan commence ce samedi 25 avril 2020. Pendant un mois les Réunionnaises et les Réunionnais de confession musulmane du lever au coucher du soleil, les fidèles ne pourront ni boire ni manger. Mais le mois du Ramadan ne se résume pas qu'au jeûne. Les Musulmans soulignent aussi l'aspect spirituel de ce mois sacré durant lequel prière, partage et recueillement sont les maîtres mots. Placées sous le signe du sacrifice et du partage, ces quatre semaine d'abstinence sont donc aussi un grand moment de prière et de recueillement. A noter qu'en raison des mesures de confinement, aucune prière ne sera célébrée dans les mosquées de l'île. Par contre les appels à la prière de la fin de journée signifiant la fin du jeûne quotidien auront bien lieu (Photo rb/www.ipreunion.com)

Le ramadan constitue l'un des cinq piliers de l'islam au même titre que la croyance en un Dieu unique et au prophète Mohamed, les cinq prières quotidienne, l'aumône, et le pèlerinage à La Mecque pour ceux qui peuvent physiquement et financièrement se le permettre.

Ramadan (du mot arabe ar-ramad qui signifie chaleur et sécheresse intenses) est le neuvième mois du calendrier lunaire islamique. Le premier jour du mois est déterminé en fonction de l'apparition de la lune et/ou de calculs astronomiques. Le mois de jeûne commence au moment où l'astre est observé. Le début est reporté au lendemain s'il n'a pas été vu le premier jour.

Du lever au coucher du soleil

Pendant le ramadan, plus d'un milliard de Musulmans du monde entier jeûnent du lever au coucher du soleil, soit environ de 5h du matin jusqu'à environ 18 heures à La Réunion. Ils doivent s'abstenir de fumer, de boire, de manger et d'avoir des relations sexuelles pendant cette période de la journée. Ils pratiquent l'aumône et consacrent de grands moments à la prière. Le premier repas de la journée est servi au coucher du soleil (iftar) et le second (sahur) a lieu avant l'aube, de préférence le plus tard possible.

Les 10 derniers jours du Ramadan sont considérés comme hautement bénis, et en particulier la 27ème nuit, Laylat al-Qadr (la nuit du destin), nuit pendant laquelle le Coran a été révélé au prophète Mohamed. Les trois jours après le mois de Ramadan sont des jours de fête, appelés l'eïd-el-fitr (littéralement la fête où l'on mange), pendant lesquels on célèbre la fin du jeûne.

Bon ramadan à toutes et à tous

