Les 72 résidents et personnels de la Fondation Père Favron à Saint-Pierre ont été testés négatifs au covid-19, a annoncé Jean-Paul Pinot, directeur général de la Fondation, à Imaz Press. Les derniers résultats sont tombés ce dimanche 26 avril 2020. Pour rappel, la totalité du personnel et les résidents du pôle handicap dépendance ont été dépistés à la suite d'un résultat "douteux" de l'un des résidents. Ce dernier avait été transféré directement au CHU du Nord à l'annonce du résultat, et un protocole covid-19 avait été mis en place.

