"Ce jeudi 23 avril 2020, une section de marche composée de volontaires techniciens (VT) et cadres de la 2e compagnie de formation professionnelle (CFP 2) du régiment du service militaire adapté de Mayotte (RSMA M) a reçu une mission d'appui à l'organisation d'une distribution de denrées alimentaires à Kaweni" nous précise le communiqué

Cette opération au profit des plus démunis a été pensée par l’association SAAD (service de soins à domicile). Le concours du RSMA implanté à Combani, et placé sous commandement du commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (COMSUP FAZSOI) dans le cadre de l’opération Résilience, a été précieux dans le déroulé.

En effet, le régiment a apporté tout son savoir-faire dans l’agencement des points de récupération de la nourriture mais aussi pour l’accueil et la gestion des bénéficiaires, permettant ainsi le respect de la sécurité et des consignes sanitaires en vigueur. Conscients de l’enjeu de l’entraide sociale à Mayotte et de l’importance de la lutte contre le Covid-19, les volontaires techniciens ont eu à cœur de donner le meilleur d’eux-mêmes afin de faciliter le travail du personnel associatif.

Motivés et exemplaires, les marsouins du SMA de Mayotte ont aussi accompagné toutes les personnes âgées et les plus fragiles avec les sacs de provisions jusqu’aux taxis ou voitures familiales.

Au travers de cette action au profit de la population mahoraise, les jeunes ont pu mesurer l’intérêt du confinement auquel ils avaient été contraints et ont bien compris qu’au-delà de l’apprentissage d’un métier, intégrer le SMA c’est surtout s’engager pour leur île. Ils ont hâte

d’apporter leur concours pour une prochaine mission.