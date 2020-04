Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 14 minutes

La Chambre de commerce et de l'industrie de La Réunion (CCIR) tenait une conférence, ce lundi 27 avril 2020, pour rendre compte des résultats d'une nouvelle enquête menée auprès des entreprises de l'île quant à l'impact de la crise du coronavirus. Les 789 entreprises sondées font état d'une perte de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires depuis le début du confinement. Une perte que la CCIR estime à 362 millions d'euros pour l'ensemble des entreprises réunionnaises. Beaucoup d'entre elles n'ayant pas accès aux aides de l'Etat, car ne répondant pas aux critères définis par le gouvernement, le président Ibrahim Patel prévient que 4.000 entreprises et 3.600 emplois seront menacés sans une aide plus vaste et l'intervention des collectivités locales. (Photo rb/www.ipreunion.com)

