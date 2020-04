- Pas de nouveau cas ce dimanche à La Réunion -

Ce dimanche 26 avril 2020, aucun nouveau cas n'a été déclaré à La Réunion. Au total, ce sont 417 cas qui ont été déclarés depuis le début de l'épidémie, dont au moins 300 sont considérés comme guéris. Seules six personnes sont hospitalisées, dont deux en réanimation.

289 des cas sont importés, 65 sont des cas autochtones secondaires et 58 des cas autochtones. Cinq cas sont encore en cours d'investigation par l'ARS.

Pour les tranches d'âges, 8,2% ont entre 0 et 14 ans, 40,7% entre 15 et 44 ans, 39,8% entre 45 et 64 ans, 7,5% entre 65 et 74 ans et enfin 3,9% ont plus de 75 ans. Ces chiffres montrent donc qu'à La Réunion, les cas de moins de 14 ans sont désormais deux fois plus nombreux que les plus de 75 ans à raison de 8% contre 3,9%.

Plus de 3.300 personnes ont été appelées individuellement et suivies dans le cadre du contact-tracing. Depuis la fin du mois de mars, une baisse du nombre de cas confirmés est observée à la Réunion : entre 0 et 10 cas par jour, confirmant ainsi une faible circulation ponctuelle sur le territoire indique l'ARS.

- Le personnel et les résidents de la fondation Père Favron testés négatifs -

Soulagement pour les familles des résidents du pôle handicap dépendant de la fondation Père Favron à Saint-Pierre : 72 des personnels soignants et résidents ont été testés négatifs au codid-19. Ces dépistages ont été effectués suite au test "douteux" d'un des résidents, qui a été transporté au CHU du Nord ce vendredi.

Les 72 personnes ont été testées entre vendredi et samedi. Les résultats ont été communiqués à la fondation samedi soir et dimanche matin.

