"La pandémie liée au Covid-19 représente une urgence sanitaire inédite en France, qui a mis très fortement sous tension les services hospitaliers. Le groupe SIPR (Société d'Importation des Pharmaciens de La Réunion) s'associe aux partenaires publics et privés qui ont développé Allocovid.com. Le groupe SIPR souhaite une adoption massive par la population réunionnaise du service téléphonique permettant d'accompagner et de suivre l'évolution du Covid-19." indique la collectivité dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (photo : capture d'écran site allocovid)

Développée sous la supervision médicale et scientifique de l’INSERM par e.Voyageurs SNCF, filiale digitale du groupe SNCF, et Allo-Media, startup spécialisée dans l’intelligence artificielle, la solution d’agent conversationnel AlloCOVID a été mise à disposition du SAMU 78 et testée pendant 7 jours, au cours du mois d’avril.

Cette expérimentation a permis de valider la fiabilité et l’efficacité du projet.

Ce dispositif serait lancé le 27 avril 2020. Il parait particulièrement pertinent au stade de l’épidémie et au contexte spécifique de la Réunion :

A partir du 27 avril 2020, les personnes de plus de 15 ans souhaitant vérifier si leur profil ou état de santé nécessite une attention particulière, seront invitées à téléphoner au 0806 800 540 au prix d’un appel local. Elles seront mises en relation avec un agent virtuel " intelligent ", capable de synthétiser les informations médicales collectées pour les orienter selon leur susceptibilité d’être atteintes ou non par le Covid-19.

En plus d’informer et d’orienter la population en période de crise sanitaire aiguë, le dispositif AlloCOVID contribuera à l’optimisation du recueil de données pour assurer un suivi en temps réel de l’épidémie partout en France. Les informations sont centralisées quotidiennement par Santé Publique France qui les rendra accessibles. Ce suivi permettra d’accompagner la sortie de confinement et de détecter de potentiels foyers de résurgence.

Conformément aux recommandations de la CNIL, ce projet a été accompagné par des spécialistes de la protection des données.

Vous pouvez retrouver plus d'informations ici