Les sociétés du secteur du tourisme pourront avoir accès "au fonds de 500 millions d'euros mis en place par le gouvernement en faveur des entreprises n'ayant pas - ou pas encore - obtenu de prêt garanti par l'Etat, et notamment aux hôtels, cafés et restaurants, des avances, remboursables dès que l'activité le permettra" ont confirmé ce mardi 28 avril 2020 Annick Girardin, ministre des outre-mer et Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères au cours d'un échange en visioconférence avec les acteurs des filières tourisme (socioprofessionnels et collectivités) des territoires d'outre-mer. Nous publions ci-dessous le communiqué du ministère des outre-mer (Pjhoto rb/www.ipreunion.com)

"Annick Girardin, Ministre des outre-mer et Jean-Baptiste Lemoyne, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères ont échangé avec les acteurs des filières tourisme (socioprofessionnels et collectivités) des territoires d'outre-mer afin d’écouter leurs préoccupations et de recueillir leurs propositions en vue de construire un plan de relance adapté.

Les acteurs touristiques ont prouvé leur grande responsabilité face à cette crise, en plaçant la question sanitaire comme une priorité absolue.

Pour accompagner la filière pendant cette crise, les ministres ont rappelé que :

- le gouvernement a mis en place, dans la dernière loi de finances rectificative, un fonds de 500 millions d'euros pour octroyer aux entreprises n’ayant pas – ou pas encore – obtenu de prêt garanti par l’Etat, et notamment aux hôtels, cafés et restaurants, des avances, remboursables dès que l'activité le permettra

- d'un point de vue social, il a été décidé l'exonération de cotisations sociales pour les TPE et PME des secteurs des restaurants, cafés, hôtels, entreprises du tourisme, de l’évènementiel, du sport et de la culture sur la période de mars à juin

- le recours au dispositif d'activité partielle sera possible après la reprise de l’activité

- le gouvernement a décidé l’intensification, l’élargissement et la prolongation du fonds de solidarité pour les entreprises du secteur du tourisme : des subventions pouvant atteindre 10.000 euros, ouvertes aux entreprises jusqu’à 20 salariés, dans le cadre d’un dispositif prolongé jusqu’à fin mai

- Bpifrance propose aux TPE et PME du secteur le prêt tourisme, remboursable sur une durée de 10 ans maximum avec un différé de remboursement pouvant atteindre 24 mois, et d’un montant compris entre 30 000 euros et 1 million d'euros

Un point d’étape sera fait sur ces sujets avec les professionnels de ces secteurs lors d’un conseil interministériel du tourisme le 14 mai prochain afin de construire un plan de relance du secteur adapté à chacun des territoires.

L’outre-mer français couvre près de 120 000 km² et compte plus de 2 600 000 habitants. La France est ainsi le seul pays à jouir d’une présence territoriale répartie sur tous les océans lui conférant une image d’exotisme et de diversité. L’outre-mer représente 97% de l’espace maritime français et 80% de la biodiversité française. Avec près de 3 millions de visiteurs, le tourisme occupe une place centrale dans les économies d’outre-mer et représente en moyenne 10% du PIB des territoires d’outre-mer. Ce sont plusieurs dizaines de milliers d’emplois directs et indirects concernés par cette activité".