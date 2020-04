Publié il y a 11 minutes / Actualisé il y a 5 heures

Ce lundi 27 avril, un seul nouveau cas de covid-19 a été déclaré à La Réunion. A 418 cas depuis le début de l'épidémie, La Réunion n'est désormais plus le département ultramarin le plus touché. Mayotte, avec 433 cas déclarés et 4 décès, passe tristement en tête alors que l'île est aussi lourdement touchée par la dengue. Ce mardi le gouvernement dévoile les grands axes de son plan de déconfinement au cours d'une présentation donnée par le premier ministre Edouard Philippe devant les députés qui devront voter à l'issue de son discours. Dans le monde, la barre des 3 millions de cas a été franchie ainsi que celle des 200.000 morts. Suivez notre live (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ce lundi 27 avril, un seul nouveau cas de covid-19 a été déclaré à La Réunion. A 418 cas depuis le début de l'épidémie, La Réunion n'est désormais plus le département ultramarin le plus touché. Mayotte, avec 433 cas déclarés et 4 décès, passe tristement en tête alors que l'île est aussi lourdement touchée par la dengue. Ce mardi le gouvernement dévoile les grands axes de son plan de déconfinement au cours d'une présentation donnée par le premier ministre Edouard Philippe devant les députés qui devront voter à l'issue de son discours. Dans le monde, la barre des 3 millions de cas a été franchie ainsi que celle des 200.000 morts. Suivez notre live (Photo rb/www.ipreunion.com)