Publié il y a 29 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Suite aux annonces ministérielles du 19 avril 2020, il est à nouveau possible de rendre visite à des proches en établissements d'hébergement pour personnes agées dépendantes (EHPAD) et en unité de soins de longue durée (USLD), dans des conditions qui restent très encadrées. L'objectif de la reprise de ces visites est de maintenir le lien social entre les résidents et leurs proches et de lutter et/ou prévenir une détresse psychologique avec incidences sur leur état de santé, compte tenu de la crise sanitaire en cours et de la durée du confinement. Nous publions le communiqué du CHU ci-dessous.

