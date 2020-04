Le plan de déconfinement dévoilé par le gouvernement

- Toujours 418 cas de covid à La Réunion depuis le début de l'épidémie -

Aucun nouveau cas de covid-19 n'a été déclaré à La Réunion ce mardi 28 avril. Le total reste donc à 418 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. 413 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France, dont 70% sont des cas importés. 5 cas sont en cours d’investigation.

Seules 6 personnes sont hospitalisées, dont 2 en service de réanimation. Près de 3.500 personnes ont été appelées individuellement et suivies dans le cadre du contact-tracing.

- Edouard Philippe donne les grandes lignes du déconfinement -

Le déconfinement devrait se dérouler en plusieurs phases. La première court du 11 mai au 2 juin. La phase suivante ira jusqu'à l'été. Une troisième débutera donc à ce moment là. Si les gestes barrières et la distanciation sociale devront se poursuivre pendant l’après confinement, le port du masque, lui, ne sera obligatoire que dans certaines situations. Il le sera notamment dans les transports et dans les collèges et lycées.

Il sera à nouveau possible de circuler librement sans attestation sauf à plus de 100 km du domicile. L'offre sera réduite entre territoires pour décourager les déplacements entre départements.

Il sera possible de pratiquer une activité sportive de plein air et au-delà d'1 km de chez soi, mais pas en lieu couvert et pas de sport collectif ou de contact. Les parcs et jardins ne pourront ouvrir que dans les départements "verts" où le virus ne circule pas activement. Les plages resteront inaccessibles au public jusqu'au 1er juin.

Les médiathèques, les bibliothèques et petits musées pourront rouvrir. Les grands musées, eux, resteront fermés comme les cinémas ou les salles de théâtre et de concert. Idem pour les salles des fêtes ou salles polyvalentes. Les grandes manifestations sportives, culturelles, les festivals, avec plus de 5.000 participants, ne pourront se tenir avant le mois de septembre. La saison 2019-2020 de football ne pourra pas non plus reprendre.

Les lieux de culte pourront rester ouverts mais les cérémonies ne devront pas être organisées avant le 2 juin. Concernant les enterrements, les règles actuelles restent en place, "pour protéger les vivants". Les cimetières seront rouverts au public.

- Un déconfinement adapté aux départements -

Trois ensembles de critères seront retenus pour évaluer la situation de chaque département : soit le taux de cas reste élevé, soit les capacités hospitalières restent tendues, soit le système local de test n'est pas suffisamment prêt. Pour les départements qui ne présentent aucun de ces critères, ils recevront un code couleur vert, les territoires les plus en danger seront en rouge.

Des codes couleurs bientôt visibles sur une carte actualisée régulièrement. En effet, c'est le 7 mai que la décision sera prise de répartir les départements dans chacune de ces 3 catégories. Mais à compter de jeudi, la carte sera présentée avec les résultats département par département lors du point quotidien de Jérôme Salomon.

- Reprise des classes, ouverture des commerces -

La réouverture des écoles sera très progressive et "sur la base du volontariat" dès le 11 mai, le 18 mai à La Réunion. Ce sont d'abord les classes de grande section, CP et CM2 qui retourneront en classe. Puis les classes de 6ème et de 5ème seront concernées. Fin mai, la décision sera prise pour les lycées. Les classes vont rouvrir "dans des conditions strictes" : "pas plus de 15 élèves par classe", et du gel hydroalcoolique sera distribué. Par ailleurs, "tous les enseignants recevront des masques" a assuré Edouard Philippe.

Concernant les commerces, "tous sauf les cafés et restaurants pourront rouvrir au 11 mai. Les marchés seront autorisés sauf si les maires ou les préfets estiment qu'ils ne peuvent être organisés" a déclaré le premier ministre.

Le port du masque sera obligatoire dans les transports mais Edouard Philippe n'a fourni pour l'instant aucun détail sur l'approvisionnement et le financement de ce dispositif. Des règles de distances physiques devront être instaurées.

