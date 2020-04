Étudiante réunionnaise de 24 ans, Camille est confinée en Colombie où elle fait un échange universitaire. Dans le pays, la situation se dégrade vite avec plus de 5.000 cas et déjà 250 décès liés au Covid-19. Coincée dans un hôtel de Carthagène à 20 heures de la capitale Bogota, l'étudiante vit de près la misère sociale et la violence dans les quartiers pauvres de la ville colombienne. Camille cherche à rentrer dans sa famille, mais les vols sont rares et elle ne sait pas quand elle pourra enfin repartir. (Photos : DR)

Voilà plus d'un mois que Camille est bloquée en Colombie, à 9.000 km de sa famille. Étudiante réunionnaise de 24 ans en école d'ingénieur à Cergy Pontoise, elle est en échange académique depuis le 26 janvier à Carthagène, une ville située à 20 heures de route de la capitale Bogota.

L'étudiante devait y rester pour 6 mois, mais l'épidémie de coronavirus a changé la donne. Confinée dans un hôtel avec d'autres étudiants étrangers, elle assiste tristement à la dégradation de la situation sur place. En Colombie on dénombre plus de 5.000 cas de Covid-19 et plus de 250 décès depuis le début de l'épidémie.

La jeune fille vit actuellement une situation très préoccupante depuis le 23 mars dernier, date à laquelle le Président colombien a décrété le confinement total de la population. "Maintenant les mesures sont encore plus strictes, on doit sortir en fonction de son dernier numéro de passeport. Dans les supermarchés les masques et les gants sont obligatoires" explique Camille.

La misère sociale est partout. "Dans les quartiers pauvres, les gens n'ont pas de quoi manger, c'est catastrophique. Des familles sont en train de mourir de faim." Il faut alors mettre un linge rouge devant sa porte pour indiquer que l'on est difficulté.

La situation se dégrade petit à petit dans le pays. Les journées de l'étudiante réunionnaise sont souvent rythmées par des scènes de violence. Dans l'hôtel où Camille se trouve avec les autres étudiants, "quelqu'un a déjà essayé de s'introduire pour voler de la nourriture" raconte-t-elle.

A l'heure actuelle, Camille n'a qu'une seule préoccupation, rentrer sur son île natale et retrouver sa famille. Mais c'est un véritable parcours du combattant. "Mon vol pour le 20 juin a été annulé, je n'ai pas de moyen de rentrer, pas de billet d'avion. Les vols commerciaux sont censés reprendre après le 30 mai, mais presque toutes les compagnies ont annulé leurs vols jusqu'à fin juin. On se pose beaucoup de questions" avoue-t-elle.

Selon Camille, les vols de rapatriements sont disponibles toutes les deux ou trois semaines seulement. Et la liste d'attente est longue. "Le prochain vol du 2 mai est déjà complet. Sans compter qu'il faut ensuite arriver jusqu'à Bogota, c'est à 20 heures de route et tous les transports publics sont fermés. Il faut qu'on puisse trouver des chauffeurs pour nous mener là bas" explique l'étudiante.

Camille lance un appel à l'aide auprès des autorités réunionnaises et métropolitaines. Alors que plus de 200 Français sont eux aussi bloqués dans ce pays à cause du Covid-19.

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com avec la rédaction de RTL Réunion