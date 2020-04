Publié il y a 20 minutes / Actualisé il y a 4 heures

Alors qu'approche le 11 mai 2020, date du déconfinement progressif de le France métropolitaine comme ultramarine, la question du port du masque reste au centre de nombreux débats. Lors de son allocution du lundi 13 avril 2020, le président de la République Emmanuel Macron avait promis que chaque Français aurait accès à un masque, dit grand public, évoquant par ailleurs la systématisation du port du masque pour les professions les plus exposées et dans les transports en commun. Edouard Philippe, lui, a annoncé que le port du masque serait obligatoire dans les transports publics ou encore dans les collèges et les lycées. En attendant, que comptez-vous faire lors du déconfinement, porterez-vous un masque pour chacune de vos sorties ? (Photo rb/www.ipreunion.com)

