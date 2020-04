"Durement touchées par la fermeture au public de leur jardinerie à Cambaie, les équipes d'Hyper Jardin Saint-Paul ont malgré tout voulu s'associer à l'élan de solidarité nationale en direction des personnels hospitaliers" informe Yvann Payet, Directeur d'Hyper Jardin de Saint Paul, dans un communiqué que nous publions ci-dessous. (photo : Hyper Jardin)

"Ces derniers jours, ce sont donc plus de 3000 plantes produites par la pépinière d’Hyper Jardin, qui ont été offertes aux personnels du Centre Hospitalier Ouest Réunion (CHOR) et de l’Etablissement Public de Santé Mentale (EPSMR) du Grand Pourpier. Deux établissements situés à proximité immédiate de la jardinerie et de sa pépinière.

Les responsables d’Hyper Jardin sont donc venus en voisins offrir les plantes aux agents hospitaliers mobilisés dans cette crise du Covid-19 : les personnels soignants mais également les agents des services techniques, logistiques et admi- nistratifs sans qui l’hôpital ne pourrait pas recevoir les patients.

Il s’agit bien entendu d’un don symbolique qui ne mettra pas fin à l’épidémie et restera éminemment modeste. Mais rien de tel qu’un peu de couleur et de fraî- cheur pour trouver du réconfort !

Horticulteur impliqué localement depuis 30 ans dans la production et la vente de plantes péï, Hyper Jardin souhaite ainsi témoigner sa reconnaissance et sa solidarité face à l’engagement quotidien des personnels de santé."