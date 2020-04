Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Les mesures de confinement et de distanciation sociale pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 à La Réunion ont-elles eu un impact sur la santé, les comportements des habitants de l'île, ainsi que des répercussions sociales, et psychologiques ? Tel est le sujet de l'enquête lancé par l'équipe des chercheurs du centre d'investigation clinique de La Réunion - CHU Réunion, INSERM. Il s'agit d'évaluer "le vécu du confinement par la population réunionnaise, et les conséquences sur leur vie quotidienne" indique le CHU dans un communiqué que nous publions ci-dessous

