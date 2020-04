Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La musique n'en finit plus de retentir en ces temps de confinement. Cette fois-ci, ce sont les choristes du Petit conservatoire de l'Est qui ont décidé de reprendre une chanson de Jean-Jacques Goldman, "Ensemble", en adaptant les paroles à la situation. "On a jamais eu autant envie d'être ensemble que depuis que l'on vit chacun chez soi" souligne le choeur en début de vidéo. Au total, 28 chanteurs sont présents pour partager avec le public, depuis leur confinement, un message d'espoir.

