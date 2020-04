Cet après-midi, Annick Girardin était en live sur France Ô et Outre-mer la 1ère pour répondre à un certain nombre de question d'élus ultra-marins. Emmanuel Wargon, secrétaire d'état auprès de la ministre de la transition écologique, et Adrien Taquet et Christelle Dubos, secrétaires d'état auprès du ministre de la Santé, étaient aussi présents.

Vous pouvez retrouvez le live ci-dessous :

• Le retour à l'école

La ministre a réaffirmé l'importance d'une "rouverture des écoles le plus rapidement possible" dans le cadre de la lutte contre les inégalités sociales. Elle a par ailleurs insisté sur le fait que dans certaines familles les plus précaires, le déjeuner de la cantine "est le seul repas de certains enfants". Des propos soutenus par Adrien Taquet, qui a indiqué, "de mon point de vue il est important que les élèves retournent à l'école".

• Le cas de Mayotte

Mayotte a tenu une place centrale de cet entretien de 45 mintues. L'île aux parfums se trouve dans une situation inquiétante, alors que l'épidémie est passée au stade 3 ce jeudi, avec 539 cas de Covid-19 confirmés. Quatre personnes sont par ailleurs décédées. Alors que certains territoires sont déjà en phase de déconfinement, Mayotte pourrait au contraire restée confinée au-delà du 11 mai au regard de la situation actuelle.

Questionnée sur le respect du confinement dans l'île, la ministre a souligné les conditions de logement difficiles de certains habitants. "Quand on habite dans un bangas et qu'il fait 32 degrés, on peut imaginer qu'il est compliqué de rester enfermé toute la journée" a-t-elle déclaré. Elle a écarté la possibilité de renforcer les effectifs de police pour faire respecter confinement et couvre-feu à Mayotte.

• Accès à l'eau

Dans des territoires comme Mayotte, la Guyane, la Guadeloupe ou encore la Martinique, l'approvisionnement en eau est aujourd'hui restreint. Si la situation devrait être résolue d'ici les semaines voire les mois à venir pour les Antilles, Mayotte reste dans une impassage. "Des rampes d'eau gratuite sont mises en place et le resteront pour approvisionner la population" a assuré Emmanuel Wargon.

• Violences intrafamiliales

Les associations alertent depuis le début du confinement : les signalements sont stables, voire en baisse. Le nombre d'appel au 119 (pour signaler les cas de maltraitance sur les enfants) sont restés les mêmes. "Ce n'est pas une situation qui me satisfait, loin de là" s'est alarmé Adrien Taquet. Les professionnels estiment plutôt que cette stabilité est alarmante, les enfants étant confinés toute la journée avec un ou des parents violents, ne pouvant donc pas se signaler. Le secrétaire d'état appelle la population à être attentive à la détresse éventuelle de voisin pouvant être victime de violences intrafamiliales.

• Les Outre-mer, territoires pilotes

Emmanuel Macron s'est entretenu avec des élus ultra-marins plus tôt dans la journée, et a indiqué vouloir utiliser les stratégies mises en place dans des territoires peu ou pas touchés par le Covid-19 comme pilotes pour l'Hexagone. A Wallis et Futuna, en Polynésie ou encore à Saint-Barthélémy, l'épidémie a permis de ne pas se confiner ou d'entamer le déconfinement bien plus tôt.

"Chaque Préfet fera les meilleurs choix pour les territoires" a enfin indiqué la minsitre. A noter que La Réunion n'a pas été abordée pendant cet entretien.