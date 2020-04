Le réseau de transports Alternéo annonce, ce jeudi 30 avril, le rétablissement des ses horaires normaux à compter du 4 mai et jusqu'au 9 mai. Toutefois, les bus ne circuleront pas les vendredi 8 et dimanche 10 mai. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Comme cela avait été le cas en avril, afin de mieux accompagner les besoins de déplacements de première nécessité des réunionnais bénéficiaires des prestations sociales, il a été décidé de rétablir entre 7h et 17h30 le niveau de service du réseau Alternéo aux horaires habituels à partir du 4 mai, et ce jusqu’au 9 mai 2020. A noter que le Vendredi 8 mai et le Dimanche 10 mai, les bus ne circuleront pas.

Nous rappelons les mesures de restriction en termes d’accueil des voyageurs à bord des bus qu’il est strictement demandé de respecter :

- un maximum de 20 personnes simultanées pourra être accepté dans les grands bus ;

- un maximum de 10 personnes simultanées pourra être accepté dans les petits bus.

En outre, dans la perspective de l’obligation du port du masque dans les bus qui va être instituée dans les prochains jours, nous recommandons fortement à la clientèle de se munir dès à présent d’un masque avant de monter dans un bus.

La Direction du réseau en appelle à la responsabilité individuelle et collective de tous les usagers afin de préserver la sécurité des clients et des conducteurs.

Comptant sur la patience, la compréhension et le civisme de chacun et chacune.