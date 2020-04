420 cas de Covid-19 à La Réunion, une seule personne en réanimation

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 3 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 à La Réunion ce mercredi 29 avril, suite à un dépistage de fin de quatorzaine.

Suite à des investigations complémentaires, un des cas annoncé la semaine dernière a été invalidé ce jour. Le nombre total de cas est donc porté à 420 depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. Sur 416 cas investigués, 292 sont des cas importés, 66 des cas secondaires et 58 sont des cas autochtones. 4 personnes sont hospitalisées et 1 seule se trouve en réanimation.

Concernant les tranches d'âges : 8,1% ont moins de 14 soit 34 cas, 41,3% ont entre 15 et 44 ans, 39,4% ont entre 45 et 64 ans, 7,4% ont entre 65 et 74 ans, et enfin 3,8% ont 75 ans et plus. Près de 3.500 personnes ont été appelées individuellement et suivies dans le cadre du contact-tracing.

- La classification des départements commence ce jeudi -

Le déconfinement sera adapté aux départements, a indiqué Edouard Philippe ce mardi 28 avril dans sa présentation du plan de déconfinement aux députés, adopté ensuite par une large majorité. Trois ensembles de critères seront retenus pour évaluer la situation de chaque département : soit le taux de cas reste élevé, soit les capacités hospitalières restent tendues, soit le système local de test n'est pas suffisamment prêt. Pour les départements qui ne présentent aucun de ces critères, ils recevront un code couleur vert, les territoires les plus en danger seront en rouge.

Des codes couleurs bientôt visibles sur une carte actualisée régulièrement. En effet, c'est le 7 mai que la décision sera prise de répartir les départements dans chacune de ces 3 catégories. Mais à compter de ce jeudi, la carte sera présentée avec les résultats département par département lors du point quotidien de Jérôme Salomon. L'île de La Réunion saura donc quel code couleur elle va recevoir. Ce mercredi, Edouard Philippe a réuni préfets et élus locaux, pour se mettre d'accord sur le déconfinement par région et par département.

- Files d'attente devant les magasins de tissus -

Afin de permettre à la population de fabriquer ses propres masques, l'Etat a autorisé les magasins de tissus à rouvrir leurs portes. L'idée est de permettre au public d'acheter le matériel nécesaire à la confection des protections faciales.

Les client(e)s ont tout de suite étaitent au rendez-vous. Des files d'attente se sont formées devant ces commerces comme vous avez pu le suivre en direct sur la page Facebook d'Imaz Press Réunion. Le Premier ministre Edouard Philippe a en effet indiqué ce mardi 28 avril que les citoyens étaient invités à se fabriquer leurs propres masques, à leurs frais.

- Vente du muguet réglementée et interdite sur la voie publique pour le 1er mai -

En raison de la crise sanitaire du Covid-19 et dans le cadre du décret du 23 mars 2020, la vente du muguet est réglementée cette année, annonce la préfecture. Il est notamment interdit d'en vendre sur la voie publique.

La vente est autorisée dans les commerces ouverts : commerces alimentaires, jardineries avec rayon alimentation animale ; pour les fleuristes et les horticulteurs : uniquement en livraison ou par retrait des commandes, dans le respect de l'application des mesures barrières ; idem pour tous les producteurs ou commerces fermés en application du décret du 23 mars 2020 ; les producteurs de muguet pourront vendre leurs productions dans les marchés forains ouverts le jeudi 30 avril, le vendredi 1er mai et le samedi 2 mai, selon les règles définies par les arrêtés préfectoraux et sous le contrôle des services communaux. Les déplacements pour retirer leur commande sont autorisés au titre des "déplacements pour effectuer des achats de première nécessité".

Retrouvez nos lives précédents ici :

• notre live du 29 avril : Covid-19 : 3 nouveaux cas à La Réunion, 420 personnes contaminées depuis le début de l'épidémie

• notre live du 28 avril : Déconfinement : première phase du 11 mai au 2 juin, fin des attestations mais circulation limitée entre départements

• notre live du 27 avril : Covid-19 : 1 nouveau cas confirmé à La Réunion, 418 patients au total

• notre live du 26 avril : Covid-19 : aucun nouveau cas confirmé à La Réunion aujourd'hui

• notre live du 25 avril : Covid-19 : 5 nouveaux cas confirmés à La Réunion, 417 au total

Et tous nos lives et articles depuis le début de la crise sanitaires sont ici