Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 11 minutes

Lundi 4 mai 2020, le porte-hélicoptères amphibie (PHA) Mistral débutera son deuxième chargement de matériaux à destination de Mayotte. Pendant deux jours, plus de 500 tonnes de fret, soit 800 palettes, seront chargées à bord du navire. Il s'agira de la seconde rotation du PHA Mistral vers Mayotte. "Ce chargement exceptionnel devrait prendre 48 heures et se faire de jour comme de nuit, afin de monter à bord du fret alimentaire, dont des vivres surgelés, du matériel parapharmaceutique (solutions hydro- alcooliques entre autres) ainsi que des véhicules civils" précise les Forces armées de la zone sud de l'océan Indien (FAZSOI). Le Mistral est rentré à La Réunion ce jeudi. Il a été affrété pour assurer le pont maritime entre La Réunion et Mayotte, afin d'approvisionner l'île aux parfums en produit de première nécessité et lutter contre l'épidémie de Covid-19. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

