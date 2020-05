Selon un dernier comptage AFP, le monde compte désormais 3. 218. 415 cas très exactement. A l'heure actuelle ce chiffre pourrait donc avoir dépassé les 3,3 millions de cas. Le nombre de morts, lui, a dépassé la barre des 230.000 personnes. Une bonne nouvelle cependant : plus d'un million de personnes à travers le monde et les pays contaminés sont considérées comme guéris. La France de son côté déplore en tout 24.376 décès liés au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, avec 289 nouveaux décès annoncés dans les dernières 24 heures. Mais le nombre d'hospitalisations, lui, continue de baisser. (Photo d'illustration AFP)

Le nombre de décès, lui, a dépassé la barre des 230.000 morts liés au covid-19. Selon le site Worlddometer, qui assure le suivi de la pandémie au fur et à mesure des annonces données par les différents pays, le nombre total de cas de coronavirus a déjà dépassé les 3,3 millions ce vendredi 1er mai au matin. Le nombre de décès, lui, se chiffrerait déjà à 234.000.

Les Etats-Unis, plus que jamais, sont le premier pays contaminé au monde avec plus d'un million de cas, soit le tiers du bilan mondial. Plus de 63.000 personnes ont perdu la vie à cause du Covid.

Le second pays le plus touché est l'Espagne avec plus de 239.000 cas et 24.000 décès, ensuite l'Italie 205.000 cas et 27.000 décès. Le Royaume-Uni arrive en 4ème position désormais, devant la France.

- Un million de guéris -

Mais il faut aussi souligner ce chiffre, sur les 3 millions de cas recensés à travers la planète, 1 million de personnes sont considérées comme guéris. Un cap symbolique. En France, le nombre de guéris approche la barre des 50.000 personnes.

A La Réunion, ce chiffre a également été revu à la hausse ce jeudi 30 avril lors d'une conférence de presse de la préfecture et de l'ARS. On compte désormais 354 guéris sur l'île pour un total de 420 cas de coronavirus depuis le début de l'épidémie.

