420 cas de Covid-19 à La Réunion, une seule personne en réanimation

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé n'ont recensé aucun nouveau cas de coronavirus à La Réunion ce jeudi 30 avril. Le nombre total de cas est donc toujours à 420 depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020.

Sur 416 cas investigués, 292 sont des cas importés, 66 des cas secondaires et 58 sont des cas autochtones. Concernant les tranches d'âges : 8,1% ont moins de 14 soit 34 cas, 41,3% ont entre 15 et 44 ans, 39,4% ont entre 45 et 64 ans, 7,4% ont entre 65 et 74 ans, et enfin 3,8% ont 75 ans et plus. Près de 3.500 personnes ont été appelées individuellement et suivies dans le cadre du contact-tracing.

4 personnes sont hospitalisées et 1 seule se trouve en réanimation. Lors d'un point presse ce jeudi 30 avril 2020, la directrice générale de l'Agence régionale de santé Martine Ladoucette est revenue sur le comptage les cas de coronavirus admis en réanimation. Sur une question d'Imaz Press, elle a reconnu, près d'une semaine plus tard, une erreur dans la communication des chiffres du samedi 25 avril 2020.

Lors de ce même point presse, le préfet Jacques Billant a annoncé la prolongation des mesures de confinement et des restrictions jusqu'au 11 mai. Ainsi, se poursuivent l'interdiction de la vente de boissons alcoolisées à emporter de 17h à 6h sur l’ensemble du territoire, la fermeture des magasins et centres commerciaux à 19h, et la fermeture des sentiers du littoral et des plages.

- Le nombre de patients hospitalisés poursuit sa baisse en France -

188 personnes de moins ont été admises en réanimation par rapport à la veille.

289 personnes sont mortes du Covid-19 en France ces dernières 24 heures. Cela porte le bilan du nombre total de victimes sur le territoire à 24.376 depuis le début de l'épidémie, a fait savoir le directeur général de la Santé Jérôme Salomon ce jeudi soir lors de son point quotidien. Ce chiffre inclut les morts en Ehpad ou établissements médicalisés.

En outre, 7.166 personnes sont actuellement admises en réanimation à l'hôpital, dont 4.019 sont atteintes de Covid-19, a affirmé le directur général de la Santé.

- Les premières cartes de classification dévoilées -

Le déconfinement sera adapté aux départements, a indiqué Edouard Philippe ce mardi 28 avril dans sa présentation du plan de déconfinement aux députés, adopté ensuite par une large majorité. Trois ensembles de critères seront retenus pour évaluer la situation de chaque département : soit le taux de cas reste élevé, soit les capacités hospitalières restent tendues, soit le système local de test n'est pas suffisamment prêt. Pour les départements qui ne présentent aucun de ces critères, ils recevront un code couleur vert, les territoires les plus en danger seront en rouge.

Le ministère de la Santé a dévoilé les premières ce jeudi 30 avril 2020.

Une carte de la circulation active du virus au 30 avril en France :

Une carte "Tension hospitalière sur les capacités en réanimation" :

Et une carte faisant la synthèse des deux critères (circulation du virus et tension hospitalière) :

