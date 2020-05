Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

Il y a maintenant 47 jours que La Réunion et le reste de la France vivent sous le régime du confinement. Parmi les mesures de précautions, de distanciation sociale et de restrictions, il a l'interdiction préfectorale d'accès aux plages et aux sentiers du littoral. Toutes ces mesures ont un but unique : lutter contre un virus qui a déjà contaminé plus de trois millions de personnes dans le monde (422 à La Réunion), tué plus de 225.000 patients En attendant l'arrivée - au mieux dans un an -, de médicaments et de vaccins sur lesquels des milliers de chercheurs travaillent dans le monde entier, la meilleure façon de se protéger est de claquer la porte au nez du virus en empêchant sa circulation (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

