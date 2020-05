Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Suite au confinement général, l'association Sport prévention éducation jeunesse a décidé d'organiser un concours à destination des plus jeunes afin de vaincre la routine. Nous vous en parlions fin mars : l'idée, se filmer ou se prendre en photo, en train de faire des facéties, exécuter des gestes burlesque, de marrant avec un ballon de football. Les plus belles photos et vidéos ont été maintenant été récompensées : médailles, ballons, et une carte souvenir pour tous les participants. Nous publions ici l'annonce de l'association. (Photo : Facebook Sport prévention éducation jeunesse)

