La situation sanitaire s'empire rapidement à Mayotte. L'île se rapproche dangereusement de la barre des 600 cas depuis le début de l'épidémie. En 48 heures, ce sont 57 nouveaux cas qui ont été confirmés faisant passer le total de 539 à 596. Par ailleurs, deux nouveaux décès ont été annoncés faisant monter le bilan à 6 personnes décédées du Covid-19. Deux autres décès survenus les 16 et 18 avril sont en train d'être examinés pour être éventuellement reclassés Covid-19, si c'est le cas le bilan monterai à 8 décès en tout. A noter malgré tout que 328 patients sont considérés comme guéris. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'agence régionale de santé de Mayotte l'annonce ce samedi 2 mai : 596 cas de Covid-19 sont confirmés sur l'île depuis le début de l'épidémie. Parmi eux cependant, 328 patients sont officiellement guéris.

L'ARS de Mayotte indique également que 29 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 4 dans le service de réanimation. L'agence récapitule : "30 cas nouveaux ont été signalés le 30 avril et 27 supplémentaires le 1er mai." En 48 heures, 57 cas sont donc confirmés.

- Six décès à déplorer au moins -

Le nombre de morts augmente lui aussi, avec 2 nouveaux patients décédés ce samedi, dont "un patient de 48 ans seulement" note l'ARS de Mayotte. L'île déplore donc 6 décès depus le début de la crise.

A noter également que deux décès "survenus les 16 et 18 avril" sont en train d'être ré-examinés. "[Ils] ont été annoncés [ce vendredi 1er mai] par Jérôme Salomon, directeur général de la santé. Les tests réalisés sur les deux patients concernés, âgés de 72 et 82 ans s’étaient révélés négatifs, en dépit de signes évocateurs de la maladie. L’ARS procède, en lien avec le CHM, à un réexamen minutieux des dossiers des patients, afin de reclasser, ou non, ces deux patients parmi les cas covid+" précise l'ARS.

Si ces deux cas supplémentaires sont confirmés Covid-19, le bilan monterait donc à 8 décès depuis le début de l'épidémie.

- Mayotte en zone rouge -

Le Ministère des Solidarités et de la Santé a classé ce vendredi 1er mai le département de Mayotte en zone "rouge", précise l'ARS de Mayotte, "considérant 2 critères : l’intensité de la circulation du virus et la tension dans le secteur hospitalier. La démarche de déconfinement, qui sera engagée en métropole à partir du 11 mai, sera pour cette raison retardée à Mayotte."

L’ARS, en coopération étroite avec Santé publique France et le CHM, s’est fixé deux priorités : protéger les plus fragiles et pouvoir soigner davantage de malades.

