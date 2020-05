Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 23 minutes

Une quarantaine de dockers syndiqués se sont rassemblés à l'appel de la CGTR port et docks pour célébrer la fête du travail du 1er mai et applaudir toutes celles et ceux qui travaillent depuis le début du confinement, notamment les dockers qui assurent la réception des marchandises arrivées par bateau. Contrairement à ce qui a été dit dans plusieurs médias locaux, aucun docker n'a été verbalisé hier au port-est, indiquent les forces de l'ordre à Imaz Press. (Photos rb/www.ipreunion.com)

