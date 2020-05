422 cas de Covid-19 à La Réunion, le déconfinement se rapproche

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment 2 nouveaux cas de coronavirus Covid-19 à La Réunion, ce 1er mai à 15h00, soit au total 422 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. 420 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France, dont 70% sont des cas importés. 2 cas sont en cours d’investigation. 296 sont cas importés, 66 sont des cas secondaires et 58 sont des cas autochtones.

Le nombre de personnes hospitalisées est toujours de 4 patients en tout. Seule une personne se trouve en service de réanimation. Concernant les tranches d'âges, les 15-44 sont toujours les plus nombreux. Le nombre de cas inférieurs à 14 ans est plus de deux fois supérieur au nombre de cas au-dessus de 75 ans.

Près de 3. 500 personnes ont été appelées individuellement et suivies dans le cadre du contact-tracing. Un dispositif qui a pour objectif d’identifier et de rappeler toutes les personnes ayant été en contact proche (entourage familial, professionnel, passagers proches dans les avions…) avec un cas confirmé de Covid-19 pendant sa période de contagiosité.

- Publication d'un "protocole sanitaire" pour la reprise de l'école -

Un document du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, que s'est procuré Imaz Press, fait état du protocole sanitaire à mettre en place dans les écoles lors du déconfinement. Long de 58 pages, il détaille l'accueil des élèves, l'aménagement des classes, la récréation, la gestion de la cantine...

Tout y est détaillé pour tenter de guider les différents rectorats en prévision de l'après 11-mai, où la reprise des classes devrait se faire progressivement, par niveaux. Si le nombre de règles est impressionnant, leur application pose question. Ce sera, en grande partie, aux établissements scolaires de s'organiser.

- Un 1er mai en temps de confinement -

Ce 1er mai 2020 a un goût étrange chez les syndicats de tout bord : confinés, ils n'ont pas pu participer au traditionnel défilé de cette journée internationale des revendications. Alors qu'une crise économique sans précédent menace la planète après la pandémie de Covid-19, beaucoup s'inquiètent d'ailleurs de l'avenir du code du travail français comme on le connaît aujourd'hui.

"Cette crise sanitaire a mis en lumière ce que nous dénoncions déjà : la précarité des emplois essentiels, la fragilisation de notre système de santé" souligne Marie-Hélène Dor, secrétaire départementale de la FSU. "Et l'urgence sanitaire a écorné un peu plus les droits du travail et des salariés" alerte-t-elle. Les syndicats ne se démontent en tout cas pas pour ce 1er mai : confinés, oui, mais pas muets pour autant. Les représentants syndicaux des dockers se sont d'ailleurs donnés rendez-vous au port à midi et demi pour une session d'applaudissement afin de remercier tout le personnel qui a continué à travailler pendant la crise.

Les dockers ont tenu à marquer le coup malgré tout avec un rassemblement au port-est afin d'applaudir toutes celles et ceux qui travaillent depuis le début du confinement.

- La Réunion classée en département vert -

Jacques Billant annonçait dès la conférence de presse de ce jeudi que La Réunion est répertoriée territoire vert dans le processus de déconfinement, engagé à l'échelle nationale. 354 patients guéris du coronavirus sont recensés par les autorités.

Le déconfinement sera adapté aux départements, avait en effet indiqué Edouard Philippe ce mardi 28 avril dans sa présentation du plan de déconfinement aux députés, adopté ensuite par une large majorité. Trois ensembles de critères seront retenus pour évaluer la situation de chaque département : soit le taux de cas reste élevé, soit les capacités hospitalières restent tendues, soit le système local de test n'est pas suffisamment prêt. Pour les départements qui ne présentent aucun de ces critères, ils recevront un code couleur vert, les territoires les plus en danger seront en rouge.

Dans les trois classifications, La Réunion apparaît en vert. La décision finale de cette répartition sera prise le 7 mai, où seules deux couleurs seront conservées : vert et rouge. La Réunion devrait en toute logique rester en vert. Certains niveaux pourraient alors reprendre le chemin de l'école plus vite que dans d'autres départements, comme les collégiens.

