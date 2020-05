Alors que l'échéance du déconfinement approche à grands pas, les pharmacies ont l'autorisation de vendre des masques "non sanitaires" depuis le lundi 27 avril 2020. A La Réunion, les premières commandes destinées au grand public devraient arriver avant le 11 mai. Présenté ce mardi après-midi par Edouard Philippe, le plan de déconfinement prévoit l'obligation du port du masque dans certaine situation.

"Cette décision de santé publique est essentielle pour sécuriser le déconfinement et renforcer la protection de la population. Grâce à son maillage territorial, le réseau des officines va enfin pouvoir mettre à disposition du public des produits de qualité, sur l’ensemble du territoire national. Cette dispensation s’accompagnera de conseils sur le port du masque et d’un rappel sur les gestes barrières qui restent primordiaux", se félicite Carine Wolf-Thal, Présidente du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, dans un communiqué.

Suite à un arrêt publié sur le Journal Officiel dimanche 26 avril, les pharmacies peuvent désormais vendre deux types de masques de protection réservés à des usages non-sanitaires : les masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public et les masques à visée collective, moins efficaces. Les premiers ont une capacité de filtration des particules, et donc des gouttelettes contagieuses, de 90 %. Les autres, à visée collective, ont une capacité moindre (70 % de filtration des particules) mais reste reconnus par les autorités sanitaires. Les pharmacies ne pourront toutefois pas vendre de masques “faits maisons” car ces derniers ne relèvent pas de l’arrêté paru au Journal Officiel le 26 avril.

- Des masques payants, disponibles autour du 9 mai -

Dans un premier temps réservés en priorité aux soignants, les masques sont désormais recommandés au grand public et obligatoires pour certains professionnels particulièrement exposés comme les enseignants ou les professionnels de la petite enfance. Dans son discours du 28 mars devant l’Assemblée Nationale, Edouard Philippe recommandait également aux entreprises d’équiper leurs employés. Sans trop s’avancer sur les moyens de production engagés, le premier ministre affirmait hier devant les députés que 20 millions de masques lavables seront disponibles le 11 mai.

A La Réunion, les officines se sont rapprochées de la Direction Générale des Armées (DGA) pour commander les précieux sésames. "Nos fournisseurs sont tous agréés par la DGA. Comme on est une pharmacie on essaie de garantir un minimum de critères de sécurité concernant les masques" affirme une pharmacienne du centre de Saint-Denis.

Jusqu’à cet arrêté, les officines ne pouvaient vendre des masques homologués qu’aux personnels de santé. Les représentants de personnels, association et les particuliers qui souhaitent bénéficier d’un masque homologué doivent se signaler directement auprès des officines. Outre les écoliers, obligés d’en porter à la reprise, les pharmacies commandent au compte-goutte et réservent les protections aux personnes qui seront très exposées au virus après le confinement. "On a commandé 800 modèles adultes, 200 enfants. Ceux des enfants arriveront autour du 8 ou 9 mai” avertit la pharmacienne. Pour l’heure, les prix ne sont toujours pas fixés “mais ils devraient être inférieurs à 5 euros" confie-t-elle.

sr / www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com