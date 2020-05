L'épidémie de dengue s'accélère dans l'île ces dernières semaines, avec près de 5.500 cas confirmés depuis le début de l'année et 4 décès à déplorer, annonçait la préfecture lors du dernier décompte. L'épidémie du Covid-19 et le confinement ne doivent pas faire baisser la vigilance sur la dengue, qui peut être une maladie grave selon l'ARS (Agence Régionale de Santé). Une nouvelle campagne de communication est lancée sur la nécessité absolue de lutter contre les moustiques vecteur de la dengue. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

"Cette campagne vise à interpeller les Réunionnais sur les risques liés à cette épidémie de dengue et l’importance de mettre en œuvre les mesures de prévention et de protection, même en cette période de confinement : consulter rapidement un médecin en cas de symptômes, se protéger des piqûres de moustiques et continuer à se protéger même malade pour protéger ses proches, et éliminer les gîtes larvaires" précisent la préfecture et l'ARS avant de souligner que "la dengue peut être une maladie grave et peut se contracter plusieurs fois".

Raison pour laquelle "même en cette période de confinement, chacun doit maintenir la vigilance contre la dengue et continuer à mettre en œuvre les 3 gestes indispensables pour se protéger de la maladie" notent les autorités sanitaires.

Cette campagne mettra l'accent sur "les 3 gestes à retenir pour lutter contre la dengue" :

- se protéger des piqûres de moustique (répulsifs, moustiquaires, vêtements longs, diffuseurs), et continuer à se protéger même malade pour ne pas contaminer son entourage

- vider tout ce qui peut contenir de l’eau à son domicile (soucoupes et petits objets, vérification de l’écoulement des gouttières, respect des jours d’enlèvement des déchets, abriter les pneus)

- consulter un médecin en cas d’apparition des symptômes : apparition brutale de fièvre éventuellement associée à des maux de tête, douleurs musculaires/articulaires, nausées, vomissements ou fatigue.

"Appelez votre médecin avant de vous rendre à son cabinet médical. Il décidera avec vous de la meilleure prise en charge (consultation au cabinetou à distance) et vous orientera vers un laboratoire d’analyses médicales pour confirmation du diagnostic de la dengue" insistent la préfecture et l'Agence régionale de santé.

Pour rappel, l'épidémie de dengue touche toutes les communes de l'île avec près de 1 500 cas de dengue signalés du 13 au 19 avril. La majorité des cas reste toujours localisée dans le sud, toutefois l'épidémie poursuit sa progression dans l'ouest et le nombre de cas continue d'augmenter dans le nord et l'est.

"Ces dernières semaines, le nombre d'hospitalisations est en augmentation, ainsi que le nombre de passages aux urgences, et 4 décès sont à déplorer. De plus, il est constaté de nombreux cas de dengue secondaire (personnes contractant la dengue une deuxième fois) connaissant des formes graves de la maladie" précise l'ARS.

Depuis le début de l'année près de 5 500 personnes ont été contaminées.

