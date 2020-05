Ce samedi 2 mai 2020, un nouveau cas de Covid-19 a été recensé à La Réunion. Il s'agit d'un cas importé des Comores. Dans le même temps, le CHU de La Réunion compte désormais 5 hospitalisations au lieu de 4 et 2 patients en service de réanimation au lieu de 1. Mayotte de son côté voit l'épidémie progresser à grande vitesse. Zone rouge, le département compte 596 cas de Covid-19 et au moins 6 décès. Deux autres décès pourraient en effet être requalifiés Covid. Ce samedi le gouvernement a également apporté des précisions concernant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Celui-ci devrait jusqu'au 24 juillet au moins. Le principe de quatorzaine stricte pour les voyageurs pourrait alors rester en place. Suivez notre live (Photo rb/www.ipreunion.com)

Ce qu'il faut retenir

• Un nouveau cas de Covid-19 a été recensé ce samedi 2 mai 2020. Cet unique cas est importé des Comores d’un patient admis au CHU. 423 personnes ont donc été contaminées depuis le début de l'épidémie. 5 patients sont désormais hospitalisés, un 2ème se trouve à présent en service de réanimation.

• Mayotte compte 596 cas confirmés, et déplore désormais 6 décès avec 2 décès supplémentaires annoncés ce samedi. Au stade 3 de l'épidémie, c'est le territoire ultramarin le plus touché par le virus.

• Le gouvernement a annoncé souhaiter une prolongation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet. Un projet de loi qui doit être validé par les députés et les sénateurs. La règle de quatorzaine stricte pourait donc rester en vigueur pour les territoires ultramarins.

• Ce vendredi 1er mai, les dockers se sont rassemblés au port-est à l'occasion du 1er mai pour applaudir celles et ceux qui travaillent depuis le début du confinement. Aucun docker n'a été verbalisé, confirment les forces de l'ordre à Imaz Press, contrairement à ce qui a été dit.

• La Réunion est classée en vert sur toutes les cartes du ministère de la Santé, le département fait donc partie des moins touchés de France. Mayotte au contraire est une zone rouge.

• Les masques chirurgicaux seront plafonnés à 95 centimes d'euros annonce ce vendredi le gouvernement. Mais pas de plafonnement prévu pour les masques en tissu.

• Pas de nouveau cas à Maurice dans ces dernières 24 heures. Le nombre total de cas toujours de 332. Le nombre de patients guéris est de 314, soit 2 de plus qu’hier. 10 personnes sont décédées. Le nombre de cas actifs est de 5.

• La France compte 166 morts de plus dans les dernières 24 heures. Le total monte donc à 24.760 décès liés au Covid-19 depuis le début de la pandémie. Le nombre d'hospitalisations continue de baisser avec 25.827 personnes toujours hospitalisées sur le pays, le solde reste négatif de 60 lits. Le nombre de patients en réanimation continue de baisser lui aussi : 3.827 y sont actuellement. Au total, depuis le 1er mars, 130.979 personnes ont contracté le Covid-19 en France.

• Dans le monde on dénombre plus de 3,4 millions de cas de Covid-19 et 240.000 décès mais aussi 1 million de guéris. Les Etats-Unis représentent toujours un tiers du bilan mondial avec plus d'1,1 million de cas, et plus de 65.000 décès.

• Les attestations de déplacement sur smartphone sont disponibles en ligne