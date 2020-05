Publié il y a 37 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

L'acteur réunionnais Manu Payet s'occupe en musique pendant le confinement et il en fait profiter à ses fans via son compte Instagram. Avec trois amis de lycée, l'artiste péi a enregistré une "répète confinée" comme il le dit lui-même en jouant le titre rock des Pixies "Where is my mind?" via un appel vidéo. Manu Payet, armé de sa guitare assure également la partie chant. Une session musique bien sympathique en ces temps de confinement ! On vous en fait profiter sur Imaz Press. (Photo : Instagram Manu Payet)

L'acteur réunionnais Manu Payet s'occupe en musique pendant le confinement et il en fait profiter à ses fans via son compte Instagram. Avec trois amis de lycée, l'artiste péi a enregistré une "répète confinée" comme il le dit lui-même en jouant le titre rock des Pixies "Where is my mind?" via un appel vidéo. Manu Payet, armé de sa guitare assure également la partie chant. Une session musique bien sympathique en ces temps de confinement ! On vous en fait profiter sur Imaz Press. (Photo : Instagram Manu Payet)