Saint-André vient s'ajouter aux cinq communes réunionnaises ayant déjà annoncé que les écoles ne rouvriraient pas le lundi 18 mai 2020. Le maire Jean-Paul Virapoullé a annoncé que si les personnels éducatifs n'étaient pas dépistés avant la reprise, alors la rentrée scolaire ne se ferait pas. D'après une enquête réalisée auprès des parents, 89% d'entre eux ne souhaiteraient d'ailleurs pas envoyer leurs enfants à l'école. Nous publions le communiqué de presse ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Le 27 avril, j’ai relayé publiquement l’avis des Maires de la Réunion sur la nécessité de " tester le personnel des écoles, enseignants et agents communaux, afin de protéger la santé des enfants contre le Covid-19 ". La réponse à notre demande a été donnée dans un courrier adressé au Maire du Tampon par la Directrice de l’ARS qui écrit : " Je ne pourrais souscrire à votre demande de réaliser des tests de dépistage systématique auprès des personnels de l’Education nationale, comme des personnels communaux, avant la reprise scolaire ".

Pour nous à Saint-André : " Pas de test, pas de rentrée ".



Par ailleurs, l’Education Nationale a réalisé une enquête auprès des familles de Saint-André, du 25 au 28 avril 2020. Les parents ont rendu un verdict sans appel : 89% d’entre eux ne souhaitent pas envoyer leurs enfants à l’école le 18 Mai.



Compte tenu de ces éléments majeurs, nous estimons, en accord avec les parents que les conditions sanitaires pour organiser la rentrée scolaire le 18 Mai ne sont pas réunies. D’autant que le Protocole sanitaire - en cours d’élaboration par le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, avec le concours du Bureau Véritas - n’est toujours pas définitivement arrêté jusqu’à ce jour. Certaines mesures annoncées dans la dernière version officielle parue le Dimanche 3 Mai paraissent difficilement réalisables dans la pratique, à l’instar de la disposition exigeant " le respect d’une distance d’au moins un mètre entre les tables et le bureau de l’enseignant, soit environ 4m2 par élève ". La stricte application de cette mesure ne peut être réalisée dans nos salles de classes qui mesurent en moyenne 60m2.



Il est à noter toutefois qu’au niveau de la Ville de Saint-André, nous étions prêts à mobiliser les moyens humains et matériels ! Bien avant l’annonce de la date du 18 Mai par le Président de la République, nos Services se sont fortement mobilisés pour préparer l’accueil des enfants dans les meilleures conditions à cette échéance, aussi bien en termes de nettoyage, de désinfection des abords et de l’intérieur du bâti scolaire qu’en matière de moyens humains. Plusieurs dispositifs ont été anticipés et le travail de préparation a été fait.



Je rappelle aussi que la Commune de Saint-André a pris plusieurs initiatives pour assurer la continuité pédagogique, fort appréciées par les parents :



• Distribution de 500 tablettes tactiles aux familles en situation de fracture numérique



• Impression des supports pédagogiques (leçons et devoirs) pour les familles dans les écoles du secteur d’habitation



• Accompagnement des dispositifs " Devoirs à la maison " permettant aux enfants de recevoir les documents par la Poste via sa filiale numérique Maileva



• Accueil des enfants des personnels soignants à l’école Georges-Marie Soba depuis le début du confinement



Par ailleurs, les agents municipaux affectés aux écoles reprendront le service à partir du 11 Mai 2020, notamment pour suivre des formations sur les gestes barrières et les mesures sanitaires et d’hygiène, à relayer auprès des enfants au moment de la reprise des cours



La protection sanitaire des enfants ne pouvant pas être correctement assurée, surtout par manque de test de dépistage du personnel et en raison du protocole sanitaire " non stabilisé " et en perpétuel changement, le Maire de Saint-André décide que les crèches et les garderies municipales, les écoles maternelles et primaires de la villes resteront fermées le 10 Mai 2020. Tenant compte de la situation actuelle et conformément à l’avis de " 9 parents d’élèves sur 10 ", et à celui du Conseil scientifique, la Ville de Saint-André fait le choix de concentrer ses efforts sur la préparation de la rentrée d’Août 2020."