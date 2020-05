La deuxième édition du projet " Inov'ali " est lancée depuis le 6 avril. Ce challenge organisée par 3 étudiantes, de la Licence Professionnelle Métier de la Communication, bat son plein. Samedi 02 mai, le jury a annoncé la grande gagnante du "Prix du Jury" de leur concours. "Mais le concours n'est pas terminée, les internautes doivent maintenant voter pour désigner leur coup de coeur" indique un communiqué que nous publions ci-dessous. (photo : Inov'ali)

Estelle Clain, étudiante en droit à l’Université de la Réunion, a obtenu une belle moyenne de 15,75/20 grâce à son extrait de BD ! Voici un extrait du message qu’elle a voulu transmettre : “Ma réalisation met en scène plusieurs situations purement fictives du quotidien qui pourraient très probablement se réaliser au dé-confinement, ou qui se réalisent actuellement et se poursuivraient au dé-confinement [...].Pour moi, la liberté d'expression a tellement de poids qu'elle devrait être contre-balancée par ce phénomène d'éducation populaire. Et c'est justement de ça qu'il est question aujourd’hui pour contrôler la propagation du virus : l'éducation populaire, c'est-à-dire s'éduquer, ensemble, dans le but d'améliorer consciencieusement le système.” Consultez sa BD

Les membres du jury, professionnels de la communication, qui ont évalués les participants sont : Manon Casasola, Social media manager chez ShakeDigital, Françoise Kersebet, Responsable de la communication et des médias, Responsable de la prévention des discriminations à la Direction des Affaires Culturelles, Thierry Joseph Directeur Commercial et Marketing à Ola Energy et enfin Agathe DHUICQ, chef de projet chez Smart Shopper.

Mais ce n’est pas fini ! Au tour des internautes maintenant de désigner leur coup de coeur !

Nous les invitons donc a voter pour une proposition de leur choix, réalisée par des étudiants réunionnais sur le thème de l’après-confinement sur la page Facebook Inov'Ali, ou tout simplement en cliquant sur le lien du vote

Soutenons nos jeunes réunionnais, investis dans cette cause très importante !