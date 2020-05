423 cas de Covid-19 à La Réunion, 4 patients hospitalisés dont 2 en réanimation

La préfecture et l'Agence Régionale de Santé confirment qu’il n’y a pas eu de nouveau cas de coronavirus Covid-19 à La Réunion, ce 3 mai à 15h00. On compte donc au total 423 cas depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020. 421 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France, dont 70% sont des cas importés. 2 cas sont en cours d’investigation. 297 sont des cas importés, 66 des cas autochtones secondaires et 58 des cas secondaires. Quatre personnes sont hospitalisées, dont 2 en réanimation.

Le nombre de cas en-dessous de 14 ans est toujours de 34 personnes, 41,3% ont entre 15 et 44 ans, 39,4% entre 45 et 64 ans, 7,4% entre 65 et 74 ans et enfin 3,8% ont plus de 75 ans. Parallèlement, près de 3.500 personnes ont été appelées individuellement et suivies dans le cadre du contact-tracing.

- Le virus progresse vite à Mayotte -

La préfecture de Mayotte a fait état ce dimanche 3 mai de 54 nouveaux cas diagnostiqués ce samedi 2 mai en 24 heures seulement, soit 650 depuis le début de la pandémie. L'épidémie de Coronavirus s'intensifie à Mayotte.

31 patients sont actuellement hospitalisés au CHM dont 5 dans le service de réanimation. Mayotte déplore également 6 décès. L'île est classée département rouge par le gouvernement, qu'il s'agisse du critère de la circulation virale ou du critère des capacités hospitalières.

- Le père du chanteur Soprano est décédé ce dimanche -

Le père de Soprano est mort à Moroni, en Grande Comore. Gravement malade, il était censé être évacué vers le CHU La Réunion. Il serait décédé du Covid-19 mais l'information n'a pas encore été confirmée à ce stade.

Soprano et sa famille ont quitté Paris ce samedi soir en direction de La Réunion, c'est durant leur vol que leur père est décédé. Le chanteur l'a appris lors de son atterrissage à La Réunion en fin de matinée ce dimanche. Le chanteur et ses proches ont ensuite pris un vol vers Mayotte puis vers la Grande Comore.

- André Thien Ah Koon refuse d'ouvrir les écoles du Tampon -

Le maire du Tampon André Thien Ah Koon indique dans un communiqué avoir demandé à ce que le personnel communal et les enseignants, au contact des élèves lors de la reprise de l'école prévue progressivement à partir du 18 mai, soient dépistés. L'ARS de La Réunion a répondu négativement à cette demande. Le maire décide donc de ne pas rouvrir les écoles le 18 mai tant que l'Etat n'aura pas, par voie de réquisition, placé le fonctionnement des écoles sous "sa pleine et entière responsabilité".

"Il appartiendra à l'Etat, par voie de réquisition, de placer le fonctionnement des écoles sous sa pleine et entière responsabilité. A défaut, les écoles de la commune du Tampon ne seront pas ouvertes le 18 mai. Ce temps sera mis à profit, pour tous, pour préparer sereinement la prochaine rentrée d'août." a-t-il indiqué dans son communiqué.

