Publié il y a 16 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Alors que la rentrée scolaire approche et est datée au 18 mai 2020, de plus en plus de maires réunionnais annoncent que les écoles ne rouvriront pas leurs portes. Le Tampon, Sainte-Marie, Saint-Joseph, Saint-Philippe, Bras-Panon...Ces cinq communes ont déjà prévu de garder leurs écoles fermées. Toutes ces villes considèrent notamment que les conditions d'accueil des élèves ne permettront pas de garantir la sécurité de tous et que le protocole sanitaire est, en l'état, plus que compliqué à appliquer. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

