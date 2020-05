La compagnie aérienne Air Austral annonce, ce mardi 5 mai 2020, la prolongation de l'ajustement de son programme des vols au-delà du 11 mai, date du déconfinement progressif. Il restera ainsi jusqu'au 31 mai 2020 inclus, avec 2 vols hebdomadaires maintenus entre Paris et La Réunion. Air Austral programmera en outre un vol tout cargo chaque semaine. Nous publions le communiqué ci-dessous. (Photo rb/www.ipreunion.com)

- 2 vols par semaine maintenus entre La Réunion et Paris -

Le contexte marqué par la persistance de la crise et des restrictions de voyages édictées par les gouvernements de nombreux pays, oblige Air Austral à maintenir une activité réduite et à prolonger la suspension d’une grande partie de ses vols. A ce jour, deux rotations Réunion<>Paris par semaine, qu’elle continue d’opérer pour les strictes besoins impérieux de voyage, restent maintenus.

Dans l’attente des modalités précises du déconfinement par le gouvernement français, s’agissant particulièrement du maintien des restrictions de voyage et de la quatorzaine stricte imposée aux passagers à leur arrivée à La Réunion, Air Austral reste mobilisée et se prépare à la reprise. La compagnie reste ainsi en capacité, et si besoin était, de réactiver avec un préavis très court, ses vols vers toutes ses destinations. L’activité restera cependant très dépendante de l’ouverture des frontières et de l’espace non-Schengen.

- Maintien du "pont aérien" entre La Réunion et Mayotte -

Depuis le début de cette crise inouïe, Air Austral s’est mobilisée aux côtés des autorités pour permettre en cas de besoins, l’approvisionnement de l’île de Mayotte en produits sanitaires et alimentaires, le transfert de personnels de santé, mais également l’organisation d’évacuations sanitaires.

Dans le cadre du pont aérien mis en place par le Ministère des Outre-Mer, la compagnie continue ainsi d’effectuer chaque semaine, les jeudis et dimanches, deux fréquences entre l’Aéroport Roland Garros et celui de Dzaoudzi au moyen de son boeing 787-8. Grâce à l’investissement sans faille et à la mobilisation des équipes du fret de la compagnie, ce ne sont pas moins de 115 tonnes de fret (dont plus de 10 tonnes de poste) qui ont été acheminées jusqu’à aujourd’hui à Mayotte.

Afin de maintenir une vraie continuité d’activité pour Mayotte et répondre aux besoins supplémentaires exprimés par les préfectures, Air Austral se tient prête à activer à tout moment une troisième fréquence effectuée au moyen de l’un de ses Boeing 737-800. Ce vol est susceptible d’être programmé chaque mardi, afin de permettre, en fonction de la demande, une correspondance sur le vol Réunion-Paris du même jour.

Air Austral tient à rappeler que les priorités d’emport fret, ainsi que la liste dérogatoire des personnes autorisées à embarquer dans les vols programmés par la compagnie (personnel soignants, militaires…) sont exclusivement définies par le gouvernement.

- Programmation d’un vol "tout cargo" désormais chaque semaine -

Air Austral mobilise par ailleurs ses efforts pour soutenir l’économie réunionnaise dans ce contexte inédit. Restant à l’écoute du marché et de plusieurs de ses clients historiques, la compagnie met ainsi des moyens exceptionnels afin d’assurer une continuité de service pour les marchandises. Après un premier vol tout cargo effectué la semaine dernière qui aura permis d’acheminer plus de 30 tonnes de Fret depuis Paris, la compagnie réitère l’opération cette semaine au moyen de l’un de ses Boeing 777-300ER. L’appareil effectuera ainsi un vol Paris-Réunion ce mercredi 6 mai 2020 en " tout cargo ". Une opération qui sera amenée à être répétée chaque semaine jusqu’à nouvel ordre.