Suite aux signalements du service social du Crous ainsi que des informations recueillies auprès étudiants, certains résidents ne disposaient plus de moyens adéquats pour organiser au mieux leur déconfinement. La direction du Crous de La Réunion a donc pris la décision de mettre en place deux initiatives d'urgence, en mobilisant les fonds de la Contribution de vie étudiante et de campus (CVEC), pour l'ensemble des résidents qui sont restés confinés en cités universitaires. Nous publions le communiqué ci-dessous.

Une distribution des moyens proposés a été effectuée, à l’ensemble des étudiants concernés hier, lundi 4 mai 2020, sur les sites sud en fonction des deux thématiques suivantes :

• Lutte contre l'isolement numérique

En l’absence de Wifi dans les résidences universitaires Anne Mousse et Lémuria et dans l’attente de la réponse de la Région Réunion sur une prise en charge des accès internet pour ces deux résidences, le Crous de La Réunion a choisi de mobiliser les crédits CVEC pour l’acquisition en urgence de 40 clés 4G au profit des étudiants actuellement confinés.

Ces étudiants, notamment boursiers, encourent le risque majeur, faute de suivre les cours en visioconférence, de perdre une année de droit à la bourse en raison d’une non assiduité ou de résultats insatisfaisants n’ayant pu suivre l’enseignement à distance dans des conditions correctes.

Chacun d’entre eux bénéficie désormais, d’une clé 4G leur permettant de suivre les enseignements pédagogiques jusqu’en juillet 2020, fin de l’année universitaire.

• Préparation au déconfinement avec des bons d'achat

Durant la crise sanitaire actuelle, les besoins des étudiants s’accroissent et cela concerne notamment les produits d’hygiène ou de nettoyage nécessaire pour le respect des gestes barrières.

Compte tenu de la fermeture des épiceries solidaires et de leur achalandage limité lorsqu’elles ouvrent exceptionnellement, des discussions ont été entamées par les responsables de l’hébergement avec des magasins situés à proximité immédiate des résidences.

Ainsi, les étudiants logés se sont vus remettre 4 bons de 25 euros chacun soit un total de 100 euros à tous les résidents qui s’étaient inscrits sur le fichier de recensement de présence durant le mois d’avril 2020.



Ces bons seront utilisables sur l’ensemble des rayons, excepté le rayon alcool, des magasins suivants :

• Pour les 42 résidents du Tampon, le magasin Hyper U de La Chatoire.

• Pour les 38 étudiants de Saint Pierre, le magasin U-Express de la Croix Jubilé.

Pour les 214 étudiants de Saint Denis, l’action sera menée le mercredi 6 mai 2020. Les magasins concernés seront le Jumbo Score du Chaudron et le Score du Moufia au choix.

- Rappel : Qu’est ce que la CVEC ? -

La CVEC est la Contribution vie étudiante et de campus. D’un montant de 91euors en 2019/2020, les étudiants et futurs étudiants peuvent être assujetti ou en être exonéré en fonction des cas. Cette contribution doit permettre de créer, consolider et renforcer différents services, dans les établissements d’enseignement et les Crous :

• Pour la santé des étudiants

• Pour favoriser l’accompagnement social

• Pour soutenir les initiatives étudiantes

• Pour développer la pratique sportive sur les campus

• Pour faire vivre l’art et la culture dans les établissements d’enseignement supérieur

• Pour améliorer l’accueil des étudiants

Il sera possible de s’en acquitter pour l’année universitaire 2020/2021 depuis le lundi 4 mai, pour un montant de 92 euros.